看東西「直線」變曲線？恐是「黃斑部皺褶」造成影像扭曲

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】64歲何先生近日突然發現右眼視力退化，看直線時變得彎曲、影像扭曲，起初以為只是眼睛疲勞，休息幾天便會好轉，沒想到症狀持續多日未改善，於是到醫院就診。經新竹臺大分院眼科部李宜潔醫師詳細檢查，確診為右眼「視網膜上增生膜」，俗稱「黃斑部皺褶」，這是一種常見卻容易被忽略的視網膜病變。

「黃斑部皺褶」與玻璃體老化有關 造成視力受損

李宜潔醫師指出，視網膜是位於眼球最內層、負責接收光線並將影像傳送至大腦的感光組織，其中「黃斑部」為視力最敏銳的區域。當視網膜表面出現不正常的新生薄膜，會逐漸皺縮並拉扯視網膜，影響黃斑部結構，造成視力模糊與影像變形。

廣告 廣告

李宜潔醫師說明，這種病變的確切成因尚無定論，但醫界普遍認為與玻璃體自然老化有關。當玻璃體退化並與視網膜分離時，殘留的玻璃體膜可能引發細胞沉積與增生，形成增生膜。此外，曾有視網膜裂孔、剝離、糖尿病視網膜病變、視網膜血管阻塞、眼內手術、眼部發炎或外傷病史的病人，罹患風險更高。

微創玻璃體切除手術 改善視力與影像變形

李宜潔醫師提醒，初期症狀多不明顯，許多人沒有自覺而延誤就醫。隨著膜層增厚與拉扯力增加，可能導致黃斑部裂孔、視網膜水腫或剝離，進一步引起視覺扭曲與視野模糊，嚴重時恐造成永久性視力損害。

李宜潔醫師進一步表示，微創玻璃體切除手術是目前常見治療方法，手術時間約一小時，多採局部麻醉。醫師會在顯微鏡下精細剝除增生膜，必要時使用特殊染劑協助辨識膜層，並配合氣體灌注穩定視網膜。術後病人需依病情住院觀察、保持特定姿勢休養、點藥及定期回診。視力恢復約需3至6個月，部分病人可明顯改善視力與影像變形。

無藥物可預防 自我檢測出現異常應就醫

李宜潔醫師強調，目前沒有藥物可預防或去除已形成的增生膜。若出現視覺異常，應及早檢查並定期追蹤，可搭配「阿姆斯勒方格表」自我檢測視覺扭曲狀況，讓眼科醫師及時介入，降低視力惡化風險，守護寶貴視力。

【延伸閱讀】

黃斑部皺褶不是小問題！北榮研究揭膠質細胞是惡化關鍵

3成民眾對黃斑部病變認識不足！中壯年族群更應關注視力健康



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66851

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw