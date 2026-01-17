看板挖洞卡紅綠燈挨轟！民眾黨參選人林晏良急道歉：督促廠商盡速移除

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

2026年選戰開跑，各地街頭陸續掛上候選人競選看板。不過，桃園市八德區台灣民眾黨議員參選人林晏良的競選看板，因設計成「挖洞嵌紅綠燈」擋到行人號誌，引發民眾不滿「這看板真的太白目了」、「「這太扯了吧，連行人號誌都遮掉」，質疑影響交通安全。對此，林晏良今（17）日上午公開致歉，並已要求廠商撤除看板。

林晏良的競選看板擋到行人號誌，引發民眾不滿。（圖／翻攝Threads ＠plump_ann）

有網友在Threads上公布林晏良競選看板的位置，直言「行人號誌燈你都要搞，這種到底要選什麼」，引發網友熱議。爭議看板位於桃園市街道旁，雖有將候選人姓名中的「良」字挖空，試圖露出號誌燈，但仍必須正對燈號才看得清楚，被認為妨礙用路人視線。

廣告 廣告

對於民眾的不滿，林晏良今（17）日上午在臉書回應，表示看板由支持者熱情製作，但民眾黨身為一個講求法制的政黨，對於這樣的事情，也無法接受。他身為民眾黨的擬參選人，將概括承受所有責任，並已於昨日下午督促廠商盡速撤除，承諾「今日務必移除廣告看板」，同時向社會大眾致歉，「未來一定會更加謹慎」。

更多FTNN新聞網報導

民調與李四川逐漸縮小 蘇巧慧曝選戰策略：由市民衡量能否擔任新北市長

選台北市長？陳佩琪曝黃國昌有問是否選公職：我連意願都沒有

藍白先放行718億新興預算 行政院籲確實審查：難道被剔除的都不重要？

