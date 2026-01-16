看板遮號誌竟挖洞！民眾黨參選人神操作挨轟

▲行人燈被封印？民眾黨參選人看板擋號誌「神操作」遭轟：沒品。（圖／劉宇臉書）

年底九合一大選將至，各政黨候選人紛紛在地方掛起宣傳布條、看板搶曝光度，但桃園街頭近日卻出現一幕，讓不少網友看傻眼，也引發爭議。網紅「四叉貓」今（16）日晚間在臉書發文爆料，桃園市區某處行人專用的號誌燈，被一面巨大的競選布條整個遮住，然後「挖了一個小洞」讓燈號透出。他諷刺寫道：「猜猜看是哪一個政黨候選人的看板，把行人專用燈整個遮住再挖個小洞透光。」

從照片可見，該布條幾乎橫跨兩間店面寬度，完全覆蓋行人號誌，雖然刻意挖洞讓燈號露出，但洞口位置不完整，甚至讓候選人姓名少了一個字，相當突兀。畫面一曝光，網友紛紛怒轟：「想看看正面是誰這麼沒品」、「這麼低級又沒法治概念」、「有夠低能」、「超低能」，痛批為了宣傳，卻犧牲公共安全。

競選布條放置的位置，引起網友撻伐，四叉貓也在留言區揭曉，看板屬於民眾黨桃園市議員候選人林晏良，林晏良將投入八德區議員選戰。原本希望靠宣傳增加曝光，卻因遮擋交通號誌、影響行人安全，引發大量負評，讓選戰還沒開打就先踩到大地雷。

