看柯文哲涉侵6234萬傻眼 陳佩琪喊奇怪：我管錢怎沒管到？
台北地院22日審理京華城等案，民眾黨主席柯文哲被控涉嫌侵占公益款項合計6234萬6790元。柯文哲妻子、小兒科醫師陳佩琪同日在臉書發文表示，家裡的錢大大小小一向都是她在管理，看到新聞提到這筆金額時忍不住質疑：「奇怪哩，這麼多錢，在哪裡呢，我怎麼都沒管到？」
陳佩琪在臉書貼文中回憶，她很早就有存錢給子女買基金的習慣，每當遇到錢快扣光了就領錢存入，10萬元就可以讓一個帳戶扣好幾個月。她認為這方法不用請假、免手續費、不用帶存摺印章，也不必抽號碼牌等候，相當便利。然而她沒想到，以自己如此小心的個性，柯文哲由醫轉政後，竟然因為她這樣的存款習慣，「害先生被抓去關了一年」。
她透露，檢廉單位拿著一張她站在ATM前的照片，也不知是存款還是提款，就稱這是「貪污鐵證」。由於台北市政府在2020年3月10日召開便當會，而她在同年3月18日存錢給小孩，檢方便認定這是便當會後有人送賄款給她的鐵證，結果柯文哲就因此被羈押一整年。
陳佩琪引述柯文哲22日在法院的發言，指出台灣司法最為人詬病之處。柯文哲質疑：「台灣過去不是沒有選舉，未來也不是沒有選舉，今天不管做什麼，他只要問一個問題，他們（檢察官）將來要用同樣的標準，去追究過去的候選人，去處理未來的候選人嗎？」柯文哲強調，司法的目的不僅在維護社會秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人民的權利，所以司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任。
對於柯文哲的說法，陳佩琪直言：「簡單說就是司法雙標啦、綠能你不能啦！」她感嘆，最近監察院動不動就來函說要沒入幾千萬、幾千萬的，還有兼罰款一大堆，但事實上她和柯文哲已經負債數千萬元，她常問柯文哲：「我們哪來的錢賠啊？」
陳佩琪在貼文中提到，網軍經常要她去跳樓，常說「為什麼陳佩琪還沒跳啦、是什麼時候要跳啦」，表示他們很期待。她無奈表示：「我真的算過了，我的壽險跳樓也不夠先生去賠，實在煩惱。」
陳佩琪也在臉書分享一段往事，2015年柯文哲剛當選台北市長第一年，她就知道自己會被用放大鏡檢視，也無時無刻提醒自己要小心。有次她逛街走到衡陽路和重慶南路一段交叉口，正要從衡陽路穿越重慶南路到對面的金石堂書店時，一時沒留意前面號誌，直覺對側號誌轉紅燈、車子和行人都停止走動了，以為輪到她這方向可以走，於是立刻跨步穿越。走到一半才發現自己走的方向還是紅燈，原來這路口有行人專用號誌，但退回已經來不及，只好硬著頭皮趕快走過去，當時她心想「這不得了了，明天準會被媒體拿出來鞭屍：『台北市長夫人走路闖紅燈…』」
陳佩琪在貼文最後引述柯文哲的話表示，柯文哲說要不是有這場官司，以他畢生才能和精力，一定可以幫國家做出一番成就。她感嘆：「唉！這場官司導致他整天…，他說這個國家自己在內耗！」
延伸閱讀
被控侵占政治獻金6百萬 柯文哲嗆沒要求特權：司法不可以選擇性適用
影/新北男不滿柯文哲交保 嗆「定時燃燒彈燒法院」
柯文哲若戰高雄市長必勝選？吳子嘉自薦競選總幹事職務
