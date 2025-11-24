看民國86年徵才廣告 她問「32K工作都誰做？」釣出一票網舉手

民國86年好樂迪的徵才廣告。圖／Dcard

一名女網友在網路上曬出民國86年的報紙徵才廣告版，看到好樂迪徵才晚班31000還另有小費，她說，當時中南部的透天厝100、200萬就買得到了，現在過了28年，中南部透天厝已經漲到1200萬元，很好奇現在32000到35000元的工作都是誰在做？難道都是外勞在做嗎？

原PO在Dcard工作板發文表示，民國86年物價麵線糊一碗10元，雞排一片才35元，現在萬物齊漲，麵線糊一碗要25元，雞排要70元；原本100、200萬就能買到的中南部透天厝，也上漲到1200萬元。

原PO說，物價都上漲了，28年前的薪資現在不知道還有誰在做，那些32000元到35000元的工作，難道都是外勞在做嗎？這篇文章引發網友熱烈回應，許多網友都說自己做的就是30000多元的工作。

有網友直言「很遺憾，現在很多中南部月薪就是這樣。銀行啊、傳產也是差不多30000、40000那邊啊，甚至扣掉勞健保還領不到30000的也是有，就知道通貨膨脹有多可怕，反正這一生只想躺平每天過的開心就好，生小孩什麼的已經沒興趣，交給別人來努力」。

還有網友表示，「中南部就是這麼慘，我媽都在講，她30幾年前剛畢業做會計的時候就領30000，結果我畢業第一份領28000」、「我成功大學碩士學歷在台中就領過32000，還好現在到北部了，不然32000真的對不起祖先」、「更可悲的是，還是有特定人群大宣傳股市史上最高、經濟創奇蹟！」、「南部一堆3萬多的工作，可以自己看104」、「我！畢業第3年，餐飲業正職35000，偶爾加班有加班費但不多」、「高雄人在做啊！妳來看看多少高雄企業薪水有過30000的」、「護國神山外包商一堆月薪開34000，35000」、「我啊，月入30000的診所護理師」、「很多基層工作都35000而已勞健保扣一扣剩32000」。



