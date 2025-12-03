看求職App嚇爛！一堆台幹回台應徵「初階業務」 資深前輩揭背後真實內幕
在景氣低迷、企業縮編等多重因素夾擊下，台灣整體就業市場持續降溫，不少民眾即使積極投遞履歷，仍面臨「面試少、錄取更難」的困境，且從新鮮人到轉職族，普遍都感嘆工作機會縮水、薪資難以提升。而近日就有網友查看求職App時發現，許多台幹回台應徵「初階業務」，讓他百思不得其解，對此，有資深老鳥現身回應了。
一名網友近日在Threads上發文表示，他替公司查看104履歷時意外發現，不少50至60歲的求職者，過去曾在中國擔任高階主管，甚至有人有總經理或創業經驗，如今卻處於待業狀態，還主動投遞「初階業務」職缺。這樣的強烈反差讓他相當驚訝，因此特地分享觀察到的現象。
貼文曝光，網友隨即議論紛紛「是打發時間的一群，其實可能他們只想輕鬆工作，打發一下時間」、「大部份的人不會收，怕被比下去」、「年輕人很多有想法的也很值得有這個機會，畢竟這個職務完全用不到中國經驗」、「真的看到不少40好幾歲到50幾快60歲的都有，真的就應徵一般業務職，但我最多只能接受年齡上限到36歲，年紀太大難管理又特別有自己的想法，招這樣的業務進來是找自己麻煩」、「應該不太可能，真的在中國做到高管，不可能回台再應徵初階業務，你說現在待業還有可能，畢竟待價而沽，等一個適合的機會」、「台灣本來就很難找工作」。
資深前輩揭原因：不想閒著 希望再次投入職場發揮所長
另也釣出一名資深前輩回應，他表示，自己擁有豐富的金融背景，手握7張專業證照，過去擔任過董事長特助、客服主管、房地產業務、電商平台相關職務，資歷完整。然而，休息幾年後想重返職場，履歷往往在HR初審就被刷掉，「因為公司內部會直接限定年齡」。他透露，自己曾任人資經理，雖然招募廣告依法不能限制年齡，但主管私下要求「36歲以上的直接不用看」，年齡成為求職最大障礙。
他坦言，自己現年57歲，自知不可能回到過去的高階職位，只希望找份有底薪的業務工作，卻往往投履歷無回音，最後能找到的多半是房仲、租屋帶看、保險等按件計酬、需自行投保的承攬型工作。他強調，中高齡求職者並非難以管理，他們走過年輕時努力打拚的過程，更能體諒職場需求，也並非難以溝通的一群。
他感嘆，中高齡求職者擁有豐富的社會與工作經驗，只是不願閒著，希望再次投入職場、發揮所長，如今對職位要求不高，只求有勞健保與基本底薪保障，但前提是，「履歷要被看見。」
