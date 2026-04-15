看海美術館推新展 台日藝術家雕塑「日常偏移」

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（中央社記者黃郁菁屏東縣15日電）屏東車城看海美術館18日推出新展「日常偏移」，透過台灣藝術家蔡潔莘與日本雕塑家佐野美里雕塑作品，展現不同文化視角日常，佐野特為屏東創作3件作品，手稿同步展出。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天新聞稿表示，「日常偏移」共展出32件作品，透過2名藝術家創作視角，引領觀眾在看似平凡日常之中，看見細微卻深刻情感變化。其中佐野以狗作為自我投射象徵，透過不同姿態雕塑作品，呈現內心情緒與心理狀態。

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傳播處說明，對佐野而言，狗不僅是陪伴與忠誠象徵，更是觀照自身情感與生活狀態的一種方式，作品如同凝結心理場景，在靜謐中呈現依附、警覺與脆弱等多重情緒。她特為屏東創作3件全新作品，將同步展出創作手稿，讓觀者一窺作品從構想到完成的創作歷程。此外，由佐野手繪、策展單位製作的戶外大型博美犬充氣裝置也將同步亮相。

傳播處指出，蔡潔莘長期以紙漿雕塑為主要創作媒材，透過溫潤柔和造形語彙，呈現人與動物及自然生命之間情感連結。她在創作中融入環保理念，以低耗能與減少廢棄物方式進行藝術實踐，並透過具幽默感造形雕塑，讓觀者在繁忙生活節奏中，重新感受到日常陪伴與依戀溫度。

傳播處提及，看海美術館是落山風藝術季重要展館之一，持續透過策展與藝術展覽，為恆春半島注入更多文化能量。近年每檔展覽皆廣受好評，也逐漸讓這座位於台灣最南端的美術館，從「遠的要命」轉變為「再遠也要去」的文化地標。

「日常偏移」展覽自4月18日至7月19日止，更多展覽資訊可至i屏東、屏東縣政府傳播暨國際事務處，或落山風之吹風看海地臉書（Facebook），以及「日常偏移」展覽官網查詢。（編輯：林恕暉）1150415