看海美術館訪客數刷新紀錄 落山風藝術季20日登場

看海美術館訪客數突破近50萬人次，刷新紀錄。（屏東縣政府傳播處提供）

記者毛莉／屏東報導

屏東「看海美術館」人氣持續攀升！根據交通部觀光署統計，今年截至10月，觀光人數已達49萬4,804人次，不僅超越去年全年42萬4350人次，更創下歷年新高，為持續注入藝術能量，今年落山風藝術季以「看!海口Hey,Haikou!」為主題，邀集國內外16組藝術團隊打造三大展區，活動將於12月20日登場，預期將為恆春半島再創冬季旅遊新熱潮。

縣府傳播暨國際事務表示，近年看海美術館已成為鄉親們到訪國境之南不可錯過的景點之一，統計顯示，114年1月、2月、5月至8月單月訪客數皆突破5萬人次，分別為64,788、58,109、62,724、57,109、52,875與58,002人次，不僅展現春節與暑假期間的強大高人氣，更吸引日本鹿兒島縣知事塩田康一、日本相撲力士、澳洲猛男消防員、韓國主流旅遊媒體與越南旅行業者等團隊到訪，成功提升屏東國際能見度。

「一年四季，場場都精彩!」傳播處說，今年看海美術館推出多檔藝術展覽，首先是去年12月至114年3月展出「在海邊的人」，接續4月至7月的「怪獸代班」以及8月至11月的「How Sweet甜的滋味—彼得安東特展」，而年度壓軸2025落山風藝術季「看!海口Hey,Haikou!」，將於12月20日展出，歡迎全國旅客在冬季走入車城海口港，感受落山風與藝術交織的魅力。

傳播處指出，今年「看!海口Hey,Haikou!」邀請來自墨西哥ヽ美國、法國、日本、臺灣等16組藝術家，在沙灘、港灣、村落三大展區創作19件地景裝置及一檔看海美術館特展，其中，前衛纖維藝術家劉棟以數千片布料，透過層層堆疊，打造立體光影纖維藝術展，還有可愛擬人化犬、貓作品外，重頭大戲《海口狂想曲》，將於明年1月3日在海口沙灘盛大開演，期待透過多元創作與演出，打造跨文化、多層次的藝術饗宴。

縣府表示，落山風藝術季自111年舉辦至今，已成為南臺灣旅遊新亮點，不少網友在Google評論上分享「從冬天到夏天，只要有新的展一定會來參觀」、「免費展館，還能看海吹風」、「富有藝術氣息的海口港」等，更有粉絲特地前來朝聖「小黃科長」，展現十足人氣，隨著冬季來臨，邀請鄉親安排假期，走訪屏東車城，享受悠閒的藝術時光。