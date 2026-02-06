看海走春秘境 靈鷲山打造「馬上有福」8大祈福點

位於東北角海岸的靈鷲山山海相依，景致幽靜，是春節連假走春好去處。 （靈鷲山提供）

春節九天連假走春何處去！靈鷲山佛教教團以「迎春接佛，馬上有福」為主題，結合當地自然山海景觀與八大祈福點動線，打造一條兼具旅遊感與心靈感的走春路線，邀請大眾前往體驗東北角別具特色的走春行程。

位於東北角海岸的靈鷲山，背山面海，融合漢傳、南傳、藏傳佛教三乘合一的精神，蘊藏清淨而穩定的能量；不同於熱鬧型觀光景點，這裡的第一印象，往往來自海風、山嵐與靜心的節奏改變。在無生道場羅漢步道高掛紅色LED燈籠的「心光大道」，喜氣在空氣中流轉，卻不喧鬧，讓人心情逐漸放鬆。

靈鷲山新春走春行程中迎財神活動，年年吸引許多民眾熱烈參與。 （靈鷲山提供）

春節九天連假期間，上山與法師圍爐烤橘子，是靈鷲山獨有的暖心年味活動，還有「必訪八大祈福點」，串聯新春法會、祝福儀式、靜心禪悅與生活互動，以走讀方式，一站一站展開「有佛」、「有 FU」、「有福」的旅程。

靈鶁鷲山財寶宮殿 許多民眾年年到、回之地，今年首創「財寶五妙供」，透過香、花、燈、塗、果，圓滿迎福延壽、除障開運與資糧俱足等心願；還有「馬上有財一桶金」，生肖屬馬的幸運兒出示身分證即可免費結緣小桶金。另由五方佛珠串起的「好運五佛珠」，也是不少人新年必備的護身祝福。

行程走到圓通寶殿推出九分禪體驗、抄寫《心經》、茶禪品茗，讓人暫時離開手機與行程表，專注於呼吸與當下，對平日忙碌的上班族而言，這裡往往是整趟走春最難得的片刻。

來到「福城」，除禮拜放光玉佛、多寶臥佛，還結合福氣糕、祈福牆、市集與集章活動，好吃、好玩、好逛的集福空間，熱鬧卻不失溫度，適合親子同行，也讓走春多了一份人情味與年味。

而開山聖殿的新春舍利加持聖儀，殊勝難得，是開春不容錯過的祈福儀式；金佛殿「牽佛祈願」與千手觀音聖像群，搭配泰國高僧頌《吉祥經》的殊勝氛圍，讓新年的善願一次許好、許滿。

走訪靈鷲山後，還可順遊三貂角燈塔、卯澳漁村、馬崗漁港、草嶺古道，或近年人氣高漲的貢寮環保公園落羽松林蔭大道，輕鬆串聯一趟結合自然、人文與心靈的東北角走春小旅行。