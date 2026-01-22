看淡換心謠言，李連杰強勢回歸！睽違15年再演武俠片竟是為了「他」？

娛樂中心／唐家興報導

李連杰正式宣佈回歸大銀幕！武俠動作鉅獻《鏢人：風起大漠》定檔於2026年大年初一（2月17日）上映，這部由袁和平執導、吳京監製的新作，不僅是「功夫皇帝」睽違15年後再次披掛上陣的古裝武俠片，預告片中他俐落的身手更直接擊碎了近年關於他「身體微恙」的種種傳聞，令全球影迷熱血沸騰。

【昔日龍門飛甲再現：李連杰時隔15年的武俠承諾】

自2011年《龍門飛甲》後，李連杰便鮮少出現在古裝武俠作品中。近年來，網路頻傳他「換心」、「換血回春」等離奇謠言，但他始終淡然處之。如今，62歲的他選擇在2026春節檔重出江湖，以《鏢人：風起大漠》作為給影迷的賀歲大禮。

劇組釋出的首波預告中，李連杰的眼神依舊銳利，舉手投足間盡顯宗師風範。對許多觀眾而言，這不僅是一部電影，更是對輝煌武俠時代的一份情懷與回顧。

【情義相挺：接演《鏢人》全為了成就吳京的夢想】

究竟是誰能讓久未出山的李連杰點頭答應？答案正是他的同門師弟吳京。兩人相識數十年，雖同為頂尖武打巨星，卻從未在武俠片中真正交手。

李連杰感性表示，看到吳京年過50依舊對武俠文化充滿激情與夢想，那份純粹的熱誠打動了他。他一句：「你想做什麼，我就陪你做什麼。」簡單卻充滿力量，道盡了兩代功夫巨星之間深厚的兄弟情誼。

李連杰睽違15年後，再次披掛上陣古裝武俠片。（圖／翻攝自微博）

【真功夫對決：吳京、謝霆鋒聯手打造武俠新巔峰】

除了李連杰與吳京的首度武俠同台，《鏢人：風起大漠》的陣容堪稱天花板等級。集結了謝霆鋒、惠英紅、梁家輝等實力派影帝后，在武術指導大師袁和平的操刀下，電影捨棄了過度的特效，強調「真功夫」的實戰感。

這場發生在大漠中的江湖恩怨，不僅是動作場面的極致享受，更是一段關於守護與諾言的故事。2026年大年初一，觀眾將親眼見證，這群影壇傳奇如何再次燃起兩岸三地的武俠魂。

