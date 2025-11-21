看清中國風險！日業者不怕水產禁令：早開拓新市場

國際中心／游舒婷報導

日本首相高市早苗「台灣有事」論調造成後續震盪，中國先是發出旅遊、留學警示，再到宣布暫停辦理日本水產品進口手續，認為此舉能施壓日本，不過日媒報導指出，這對日本造成的衝擊有限，因為日本水產早已開拓其他的新市場。

中國宣布暫停日本水產進口。（示意圖／Pixabay）

中國宣布暫停辦理日本水產品進口手續，不過根據日媒報導，日本當地早早就發現中國市場的風險，為了進一步分散市場風險，已經開拓美國、歐盟等新通路，且銷售管道也陸續穩定。

《日本經濟新聞》報導指出，北海道噴火灣11月首批拍賣干貝價格比去年同期高出約八成，反映出對中國市場的期待，不過這次禁令一出，等於讓業者被潑了冷水。早在5月底，中日雙方才就恢復水產品貿易的必要條件取得共識，但現在又出現禁令，讓業者直嘆，檢驗制度只是形式、水產品成為外交角力的工具，對中國市場信任度進一步下降。

而面對中國市場的不確定性，日本業者也有了自己的應對，北海道東部多家干貝產地就導入自動剝殼設備，減少對中國加工工廠的依賴，加上日本原先完成註冊、獲准出口的業者僅有3家，因此預計這次造成的影響有限。

日本富士新聞網（FNN）報導就引述一名扇貝加工業者代表董事的訪問表示，雖然對目前的狀況感到遺憾，但過去在中國禁日本水產品進口的2年間公司已經建立其他通路，在全球各地、國內的銷售管道已經穩定建立。

而中國宣布相關禁令後，總統賴清德馬上在20日曬出自己吃鹿兒島比目魚、北海道干貝壽司的影片，引起熱烈討論，相關畫面甚至進一步登上日本電車螢幕，在網路上也吸引日本網友轉發。

賴清德在社群平台分享吃壽司、味噌湯的短影音，以行動支持日本水產（圖／翻攝自賴清德IG）

