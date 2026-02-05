看清局勢 走向大陸連結世界

就在國共智庫論壇結束，國民黨副主席蕭旭岑一行與大陸全國政協主席王滬寧會晤當天，大陸國家主席習近平分別與俄美領導人普丁、川普熱線。在習川通話中，台灣問題明顯成為中美關係的「護欄」，避免台海局勢暴衝，應是雙方進一步溝通協商兜底性的共識。

上述事件發生在同一天，看似偶然，卻是歷史必然，中國穩健的全球角色日益體現，美國對華態度在客觀上從遏制與圍堵，轉向理解與反思。中美關係微妙轉變，當然牽動台灣問題的走向。

面對國共兩黨恢復制度性交流，重建「九二共識」與「一中原則」在台灣內部的信任感，以及對於兩岸關係的重要性，賴總統話說得很酸，指稱走向世界或「二次西進」，要民眾做出選擇。賴清德的二元對立式思維，明顯已落後國際形勢。

對他來說，世界即等於美國，從其各種附庸美國的作為便能窺見。但當美國成為世界最不穩定的巨大亂源時，其他國家近期已紛紛轉向擁抱中國，希望以中國為主要引擎，維繫戰後建立起來的國際秩序與多邊關係。

在如此的國際新局下，台灣問題愈形邊緣化，而「親美」路線走到底的賴清德，只會更加自我邊緣化。蕭旭岑與王滬寧的會面，說明了兩岸之間有一中的基石，台灣比其他國家或地區更有底氣，與大陸建立屬於一體協進的緊密關係，既創造和睦相處的典範，亦展現同心協力、為民興利的政策創新。

蕭王會見後，大陸文旅部隨即宣布，近期將恢復上海居民赴金馬旅遊，無論對業者或民眾來說，都是代表正面與善意的訊號，備受期待。從此次國共論壇提出的15條共同意見來解讀，兩岸交流內在的性質也隨著大陸整體實力發展而躍升，不再是過去停留在一級產業或傳統服務業的合作，已提升至高端領域乃至社會治理層面的融合鑲嵌，體現了史丹佛大學青年研究員王丹在新書《突破：中國探索構建未來》所強調的，中國日常治理優勢水準已領先全球。

因此，兩岸關係從旅遊領域重新接軌，也意味著時代進步將展現出全新風貌，千萬不能再用陳舊迂腐的眼光來理解「西進」。

國共論壇拉開了兩岸關係跳脫綠營「抗中保台」緊箍咒的序幕，說明民間力量可以打破執政黨設下的重重阻隔，扮演「東風」的角色，順應新興的世界潮流，將兩岸關係推向與時俱進的境界。同時也能透過身體力行，回答賴清德刻意隱藏陷阱的假議題。

台灣當然要走向世界，但拒絕被墮落衰敗的美國綁架，經由回歸民族共同體與一中法理，清楚看見全球秩序重塑的事實。對台灣而言，走向大陸就是最合理、便捷且可和平穩定走向世界的康莊大道。（作者為資深媒體人）