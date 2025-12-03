政治中心／綜合報導

日本首相高市談舊金山和約，讓中國玻璃心碎到現在還沒復原，中國外交部發言人嗆"台灣沒有外交部長"，林佳龍今天霸氣回嗆，"我就在這！"而且中國連日來的打壓，不只讓台日關係升溫，台美也也邁進一大步！美國總統川普簽署"台灣保證實施法案"，過去的交往紅線可望解除。





看清楚！ 中國嗆＂台灣無外交部長＂ 林佳龍：我就在這

美國總統川普美國時間12/2正式簽署＂台灣保證實施法案＂ 法案正式生效（圖／資料畫面）

美國總統川普，當地時間2日，正式簽下"台灣保證實施法案"，台美交往紅線可望一一解除，關係再度有了突破。

立委（民）沈伯洋vs.外交部長林佳龍：「這是川普政府第一份通過的友台法案，先前有一些質疑台美關係的，我們這個就不攻自破。」

外交部長林佳龍，樂見法案生效，新上路的台灣保證實施法，其實就是強化過去的"台灣保證法"，最大亮點，是"美國對台交往準則"從過去的一次性審查，改為每5年定期審查一次，並向國會提出更新報告，台美官方互動自由度將大大提升。

立委（民）沈伯洋vs.外交部長林佳龍：「包括互訪洽談公務，比如說到聯邦的機構，或是到我們的代表處，以前有些自我設限，事實上在台灣旅行法之後，這都是朝開放的方向，現在能夠正式透過立法，把這個鬆綁掉，這對台美關係的正常發展，是非常重要的一步。」





看清楚！ 中國嗆＂台灣無外交部長＂ 林佳龍：我就在這

中國外交部發言人公開表示台灣沒有外交部長 對此外交部長林佳龍在鏡頭前霸氣回＂我就在這＂（圖／民視新聞）









不只台美外交突破，近期台日關係快速昇華，也讓中國頻頻眼紅，不但不承認舊金山和約，還玻璃心碎。

中國外交部發言人林劍（12.02）：「台灣是中國的一部分，沒有什麼外交部長。」

外交部長林佳龍：「有沒有外交部長，我就在這裡，不管是台灣的護照，或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。」





看清楚！ 中國嗆＂台灣無外交部長＂ 林佳龍：我就在這

日本首相高市早苗（左）日前的＂台灣有事說＂引發中國不滿 連日來施壓手段頻頻（圖／資料畫面）









國安人士分析，未來一周，中國要是找不到台階下，不排除採取更極端的手段，包括發動"聯合利劍-C軍演"，找台灣出氣，時間點就落在12/13南京大屠殺國家公祭日。

國安局長蔡明彥：「以中共來講，他只要把例行的像是，聯合戰備警巡，以及遠海長訓的常態性演習，做一個包裝，再提供一個特定的演習代號，就可以變成是一個有針對性的演習，有必要的時候，我們會啟動跟國際友盟的合作。」

中國使出文攻武嚇，企圖擴大軍事威脅，在國際社會刷存在感，恐怕適得其反。





