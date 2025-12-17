看清楚！ 裝卸貨停車格「白線+藍線」 轎車停錯時間開罰

台中市 / 綜合報導

為了讓貨車方便停放卸貨，台中市區目前規劃了近500個卸貨停車格，給3.5噸以下的小貨車裝卸貨物臨時使用，而這些車格有清楚的「白線+藍線」標示，也標示了可以卸貨停車的時段，而在這個時段外，一般民眾的車輛是可以停放的，只不過有民眾搞不清楚，在卸貨時段就停進去，這個行為已經違規。

記者黃種瀛說：「看到路邊停車格，要停車之前得先睜大眼睛仔細看，在停車格裏頭，還畫著藍線，表示這是貨車裝卸貨區。」白色車格內加畫藍線，這是專門提供給小貨車裝卸貨物專用的停車格，也有專門的使用時段，但這台休旅車，和這台轎車，還是搞不清楚，看到有車格就停下去。

廣告 廣告

民眾說：「真的是滿多人被(警察)拍照。」為了讓貨車方便停放卸貨，台中市在市區商業活動頻繁地點，畫設近500個卸貨停車格，在格子邊有「貨車裝卸區」的告示，可在每周一到五的8點到16點，每次只能臨停20分鐘，每次收費20元，限3.5噸以下小貨車使用，一般轎車在裝卸貨以外時段可以停放，而醒目的白線+藍線，就是要提醒轎車駕駛別亂停。

記者VS.民眾說：「轎車停也是要繳費，，(這個時段不能停)，我不知道。」台中市停管課梁課長說：「那個藍線提醒民眾，這個地方是卸貨車格，格內也會去噴卸貨車格的字樣，(卸貨時段)自小客去停放的話，是屬於違規的行為。」

一般轎車在裝卸貨時段停車，已經違反道路交通條例，可檢舉開罰600至1200元，警方也呼籲民眾不要隨意占用，以免貨車真正需要時無處可停，衍生不必要的糾紛。

原始連結







更多華視新聞報導

警界憾事！54歲巡佐查詐騙案自撞違停貨車 送醫不治

女騎士疑閃違停撞直行貨車 右腿當場遭輾斷

台中15%停車格沒收費！ 車輛長期占位「周轉率低」

