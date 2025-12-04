最近綠營很喜歡當代言人，在大陸外交部否認《舊金山和約》後，稱那讓台灣一秒回到日本領土；日相高市早苗稱對於1972年《日中聯合聲明》立場沒有改變，綠營又冒出一堆國際法專家稱高市所說就是「台灣地位未定論」。

首先，《舊金山和約》兩岸都沒參與簽署，大陸不是11月27日才宣布其無效，而是從來就不認為其有效。但台灣一堆人為此歡欣鼓舞，稱這代表台灣還是日本的，以此歌頌不平等的《馬關條約》，這種骨氣如果可以讓台灣建國，太陽也打從西邊出來了。

其次，來看高市的原話，她3日在日本參議院答詢時表明，日本對於1972年《日中聯合聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並尊重，立場沒有任何改變。根據該聲明第3條：「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循《波茨坦公告》第8條的立場。」

所謂理解並尊重，確實類似對於北京的一中立場理解並不持異議，但無論綠營如何解釋，也無法否認該聲明生效後，日本就與大陸建交。難道獨派要說，日本斷交的是中華民國，不是台灣；如果台灣地位未定論，賴總統講的保護主權又是怎麼回事？

高市早苗發表「台灣有事論」之後，已稱其不再就具體事態說明，又稱政府立場都沒變，自11月7日後也沒有公開批評大陸，最新又重申《日中聯合聲明》立場，雖然沒有收回言論，但持續退讓是不爭的事實，也代表她自認不該有此表態，台灣要看清楚。