看準世足賽！博弈集團藏台中商辦、社區大樓 供奉「偏財祖師」吸金億元
記者林意筑／台中報導
2026年世界盃足球賽將於明（11）日開踢，此次將會是史上最盛大的一屆，由3國共同主辦，動用16座球場，48隊分為12組參賽，將進行104場賽事，賽會也會持續舉辦超過1個月，讓許多球迷期待不已。沒想到大型博弈集團早已佈局得當，在境外設有多個「世足專區」博弈平台，以高賠率、快速出金及會員紅利等優惠吸引民眾投注，經刑事局偵六大隊鎖定後報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，查獲莊姓犯嫌、劉姓犯嫌經營賭博機房，清查近1年賭資逾1億3000萬餘元，全案依睹博罪嫌移送法辦。
經刑事局偵六大隊調查，發現該賭博集團位於台中市西屯區某商辦大樓，並在北屯區某社區大樓設立機房，串接線上真人百家樂、角子老虎機、體育賽事及彩票等下注標的，招攬民眾加入網路賭博，犯嫌於機房內架設監視器監控員工上班情形及遠端斷電系統，阻礙檢警查緝。且嫌犯為求財並供奉劉海蟾祖師（又稱偏財祖師），據傳因收服咬錢的「三腳金蟾」而成為著名的偏財神。
檢警也發現，該集團旗下組織嚴密、分工細膩，採企業化經營，經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，歷經2個月餘蒐證，聯合台中市警三分局及刑警大隊成立專案小組，於115年2月12日及3月17日進行搜索，查獲犯嫌40歲裝男、24歲劉男等8人及20餘名賭客，查扣現金45萬4200元、電腦主機、手機及監視器主機等證物，清查近1年賭資逾1億3000萬餘元，全案依睹博罪嫌移送法辦。
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