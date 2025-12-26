看準珍稀保值性 高資產族低調買進軟橋段

隨著AI產業佈局更加明確，輝達最終花落台北市，讓本就含金量十足的北士科，在當前著重資產保值與長期置產的市場氛圍下，房市發展更加如虎添翼，北士科憑藉無可取代的地段實力，近半年仍繳出有別現今市況的傲人成績，這座約94公頃的A級重劃區，本身即具備強大的產業與交通底氣，輝達的加持更如同錦上添花，不僅驗證了區域價值，更確立了北士科的龍頭地位。

「齊興_緻」位處北士科「軟橋段」，緊鄰輝達與金仁寶總部，坐擁洲美平原首排，盡顯地段產業雙優勢。（圖片提供：遠雄房地產）

產業與自然共生 北士科演繹產景共榮新價值

據代銷業者統計，北士科自2022年4月至今去化逾1千3百戶住宅，在住宅土地稀缺的台北市，顯著的買氣群聚效應，支撐力道來自強悍的地段條件，承德路、洲美快速道路乃至北捷紅線，便利的交通區位，搭配天母國際學校、士林TOD等重大建設，包括華固、潤泰、中鼎、金仁寶一眾頭部品牌先後進場插旗，企業總部、頂規商辦接連動土，涵蓋資通訊、智慧醫療等高附加價值的新興產業聚落，更難能可貴的是北市唯一能將頂尖產業與洲美平原自然視野完美融合的區域 。這種在繁華經貿核心中，還能享有開闊綠意與宜居生活品質的稀缺條件，實現了產業發展與自然平衡的雙重價值。

廣告 廣告

北士科「軟橋段」具備產業與景觀雙重優勢，「齊興_緻」不僅坐擁洲美平原首排視野，更緊鄰輝達（NVIDIA）預定地與金仁寶總部，在地段含金量上展現強大優勢。（圖片提供：遠雄房地產）

單就住宅市場來看，從每坪初破百萬到日前實登已站上每坪150萬元，3年漲幅逼近3成，且買盤追價力道未減，成交近7成均為在地客層，以企業主、決策經理人亦或外商為大宗，畢竟北士科是近年少見交通及產業先行並位處市中心的首都重劃區，可預見的高端人口紅利，在房市景氣進入震盪期，地段為王的金科鐵律，再次引領高資產族群的置產動向。

稀有「宜居坪數」成關鍵 軟橋段引爆高資產收藏熱

值得一提的，北士科約94公頃腹地內，只有約13.8%劃為純住宅區，又只有約1.25%面向洲美平原，這些被市場喻為「北士科珍稀1%」的軟橋段稀有建地，好似整條魚最肥美的魚腹肉，成了買方極力追逐的指標物件，較為特殊的是，即便握有等同約27座大安森林公園的景觀面寬，考量北市7千萬元的豪宅稅門檻，使得主力房型大多為中小坪數，不過仍有少數建商逆向操作，意外衝出一片銷售藍海。

「軟橋段」視野擁等同約27座大安森林公園的遼闊綠意，洲美平原首排的稀有永久棟距，成為高資產族群收藏指標。（圖片提供：遠雄房地產）

遠雄集團旗下齊興建設「齊興_緻」開案以來銷售保持穩定節奏，不同於大眾化社區，該案著墨低調內斂的沉靜氛圍，單層3戶品字不共壁的罕見格局，不僅令人眼睛為之一亮，也是區內目前唯一的3併社區，規劃面則聘請曾操刀多座台北頂級豪宅的建築大師陳傳宗，以及屢獲國際大獎肯定的木荷景觀、月河燈光等大師團隊聯袂打造。全案僅單純57戶、約44~56坪均質3房的社區量體，還能盡覽洲美平原壯闊視野，放諸台北市任何一個重劃區，都是獨一檔且難以複製的稀有基本面，相當契合高資產族群注重隱私及珍稀保值的置產喜好，更成為當地高端住宅的風向指標。

遠雄集團-齊興建設「齊興_緻」｜44-56坪

了解更多：https://www.fgrealty.tw/8cvcvy

預約鑑賞：0800-502555