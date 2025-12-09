看準老公寓門禁鬆散 他尾隨住戶潛入住家行竊

〔記者王冠仁／台北報導〕林姓男子缺錢花用，他看準雙北地區有大量老公寓且門禁鬆散，於是從新北市板橋區住處，跑到台北市北投區1處公寓，趁著住戶打開公寓1樓大門時潛入該處的頂樓加蓋住家行竊，偷走住戶的珠寶首飾與電玩設備。不過，幸虧住戶有裝設監視器鏡頭，他犯案過程全被拍下，警方也循線逮到他。

警方調查，43歲林姓男子在本月初從新北住處，跑到台北市北投區1處公寓住家附近徘徊，他發現該處公寓門禁鬆散、管理薄弱，於是尾隨住處潛入公寓，再前往公寓頂樓加蓋處破壞門鎖後大肆搜刮，偷走住戶的珠寶首飾與電玩設備，財損將近10萬元。

廣告 廣告

被害住戶返家後發現遭竊，氣得報警，同時住戶有在屋內裝設監視器鏡頭，也清楚拍下竊賊行竊過程，住戶也將影像提供給警方。

警方根據行竊影像，同時調閱竊賊來向與去向動線的沿途監視器畫面，循線鎖定竊賊就是林男，隨即前往其住處逮人。

據悉，林男見警方上門，百口莫辯，他交出偷來的電玩設備，但卻不願交代高價的珠寶首飾下落。

警方最後將林依竊盜罪嫌送辦，同時也進一步追查贓物流向。

【看原文連結】

更多自由時報報導

馬防部爆集體涉詐！67軍人賣帳戶遭調查 檢證實：1上士收押禁見

2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿

日本青森深夜7.6強震 「天搖地動」近1分鐘 駭人影片曝光

12/8 今彩539頭獎開3注！ 800萬獎落桃園、雲林、高雄

