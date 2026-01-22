看準醫療採購3千億元年產值 首張醫療企業卡問世

【記者許麗珍／台北報導】看準醫療採購每年約3000億元產值，遠東銀行攜手醫療科技公司「翔評互動AlleyPin」推出「AlleyPin Nova聯名企業卡」，這也是國內首張醫療企業卡問世，協助醫療事業付款管理、帳務作業的數位化轉型，首波以AlleyPin合作的2000多家醫事、醫療診所等為客群，短期發卡目標拚醫療機構10%成為遠銀客戶，未來逐步推展至大型醫院。

台灣醫療存在人力資源短缺、金流與營運問題等痛點，遠東商銀（2845）攜手「翔評互動AlleyPin」，遠銀旗下Bankee社群銀行與AlleyPin，推出首張醫療企業卡產品「AlleyPin Nova聯名信用卡」，當診所、藥局刷卡採購醫療用品、器材，不必再由個人「墊錢支付」，還能將醫療產業後端的金流數位化。

廣告 廣告

AlleyPin提供醫療院所的數位轉型解決方案，核心產品「1.Talk 醫點通」醫病關係管理系統串接醫療資訊系統（HIS），提供符合診所營運、行銷需求的PRM ( 病患關係管理) 系統服務。AlleyPin Nova聯名信用卡針對醫療院所發行，讓醫療院所、藥局等單位能刷卡支付供應商款項，例如醫材、耗材、系統費，因不占用負診所責人個人信用額度，且信用卡可延後付款，能更彈性地管理營運資金。

AlleyPin共同創辦人暨營運長羅偉誠表示，許多診所已數位化管理客戶資料，但財務管理卻仍仰賴傳統紙本和支付方式，透過Nova聯名信用卡，推動採購與金流的數位化，讓付款與帳務流程更清楚、可控，降低行政成本。

遠東商銀AI數位金融事業群副總經理戴松志則表示，看準台灣醫療產業，包括診所、藥局等醫療機構每年購買醫材、藥材、藥品等醫療採購就有約有3000億元產值，營運相對穩定，透過企業聯名卡整合方案，為醫療機構與供應商之間，建立安全、高效率且合規的數位橋樑。

戴松志表示，首波將從AlleyPin合作的2000多家院所推動，包含知名連鎖藥局，短期發卡目標拚醫療機構的10%成為遠銀客戶，未來逐步推展至大型醫院。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

寶雅「超甜店員」像夏于喬+宋芸樺 網友醉了：她笑容融合一切

獨家｜輝葉竟違法網售「氣囊按摩器」！募資2200萬恐泡湯 食藥署：最高罰2500萬（壹蘋10點強打）

Honda與GM終止燃料電池合資計畫 自研下一代氫能技術續攻氫燃料市場

