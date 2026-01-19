看準阿嬤「一人顧檳榔攤」嫌犯持利器行搶1萬多元

台南市 / 綜合報導

台南新化一間檳榔攤，昨(18)日下午遭一名47歲嫌犯進店行搶，疑似看準店內平時都是77歲老阿嬤顧店，對方持利器威脅阿嬤打開抽屜，得手一萬多元後，還威脅阿嬤不准報警，而阿嬤臨危不亂趕快打給家人求助，警方也在案發後8小時，在嫌犯處家逮到人，但贓款已經花光，全案依強盜罪嫌來偵辦。

檳榔攤77歲阿嬤，把檳榔交給顧客後，一舉一動全被一旁嫌犯看著，隨後確定店內沒人，嫌犯進店下手。全身包緊緊，拿著長長一把利器，朝年邁阿嬤逼近，另一隻手不斷比出要錢手勢，阿嬤被逼到無路可退，在嫌犯威脅下，不得不打開抽屜。

檳榔攤阿嬤說：「我跟他說留一些給我找零錢。」伸手一抓一打鈀鈔票，全部塞進口袋，利器全程指著阿嬤，離開前還威脅他不准報警，檳榔攤阿嬤說：「拿一支利器這麼長，給我指著，叫我幫他開抽屜，說錢拿來，我就一直倒退倒退，因為他拿利器，我就倒退到這邊沒位置，他另一手開抽屜，開了把一些錢拿光。」

事發在昨(18)日下午三點，台南新化區中興路的檳榔攤，47歲吳姓嫌犯疑似之前來店消費過，知道平時只有77歲阿嬤一人顧店，當天來店搶劫，得手一萬元後逃逸，阿嬤被搶後，打電話給家人求助，家人趕緊報警，案發後8小時，警方在嫌犯住家逮到人。

檳榔攤阿嬤女兒說：「我們客人有看到，看到他在車上，原本穿長褲，換成短褲。」檳榔攤阿嬤說：「我子彈打不死我不會怕啦，我金門人，我有當兵過，我之前拿過槍。」我不怕啦我金門人啦我有出操過，我有拿過槍我在金門有在拿槍，家裡一定都有一把長槍，我16歲開始當兵。

阿嬤臨危不亂，但家人知道後都很生氣，而嫌犯落網後，搶來的贓款，已經拿去還債和買遊戲點數，新化分局新化派出所所長王建智說：「查扣做案所使用之刀械，蒙面脖圍及衣物等物。」嫌犯有毒品竊盜前科，好手好腳不做正當工作，欺負年邁老人家，最後也被依強盜罪嫌，移送偵辦。

