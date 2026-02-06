看準「中國威脅」市場需求！美無人機新創聚焦亞洲市場，嘗試爭取台、日、韓大筆訂單

2026年新加坡航展（Singapore Airshow）吸引眾多美國無人機與軍用AI新創公司進駐，這些企業非常積極參與，期望能拓展除五角大廈（the Pentagon）以外的海外市場，特別鎖定面對中國軍事擴張、感到警張和恐懼的亞洲國家，冀望藉此爭取訂單與戰略合作機會。

《路透》報導提到，在持續延燒的俄烏戰場上，無人機展現出高度殺傷力與戰術價值，促使大量矽谷（Silicon Valley）資金湧入、軍用無人機與軍事人工智慧（AI）研發領域，進而讓包含Anduril、Shield AI等美國新創公司市值大幅上漲，也改變過往傳統航展，多以商用客機與戰機為主的樣貌。

從只有手掌大小、可執行自殺攻擊的四軸無人機，到可與有人戰機並肩作戰的無人戰機，如今「無人化作戰」，早已從軍隊邊緣角色，躍升為核心焦點。新加坡航展期間，來自軍方、情報機構與軍工產業代表齊聚一堂，評估未來太平洋衝突中，最能左右戰局的關鍵技術。

這批美國新創之所以對自家產品和技術有信心，主要和烏克蘭有關，雖然烏軍多數實戰無人機，都是在本土生產，但前述提及的Anduril和Shield AI，或是像Neros Technologies、AeroVironment等企業，都有向基輔供應實戰系統，進而累積寶貴戰場經驗。

Anduril在澳洲開設生產線，專門製造旗下無人潛艇「Ghost Shark」。（取自Anduril官網）

藉由這些經驗累積和調校，這些美籍企業正在試圖遊說台灣、菲律賓、新加坡、澳洲、南韓與日本等國，旗下技術已經過「戰火洗禮驗證」，足以幫助他們、應對中國在區域內快速擴張的軍事壓力。

Shield AI共同創辦人曾國光（Brandon Tseng）受訪時表示，他們家的AI自主飛行系統，主打在GPS與通訊系統遭敵方干擾下，仍能穩定執行偵察與監控任務，並在航展期間宣布，Shield AI將與新加坡航太企業ST Engineering合作，提供他們「Hivemind」無人系統AI軟體。

至於Anduril，台灣讀者應該不陌生，其創辦人甚至在社群上發貼文，公開攻擊北京和中國官方的禁令。該新創企業2025年在台灣、南韓與日本三地設立辦公室，並向台灣出售「Altius」遊蕩攻擊型無人機。

無人機新創企業Neros Technologies與日本防衛大臣小泉進次郎（中右）合影。（取自Neros Technologies粉專）

該公司旗下也有生產、被稱為「忠誠僚機」的無人戰機模型，單價3000萬美元（約新台幣9.5億元），未來可與新一代有人戰機協同作戰。

另一家新創Neros，主打量產可消耗式攻擊無人機，計畫先前往南韓、菲律賓、新加坡與日本設廠製造，他們也沒有忽略潛在的台海衝突需求。

「想像你是一名解放軍登陸部隊士兵，正準備搭乘登陸艇搶灘，當登陸艇距離灘頭僅5公里的關鍵位置時，卻遭到30架「尼祿」（Neros Archers）射手無人機展開飽和攻擊。」

該公司亞洲部門高層肯尼斯（Kenneth Inocencio）非常自信地指出，這群無人機會精準命中水線下方，讓登陸艇在距離沙灘數公里外的海面迅速下沉。在他看來，這項戰術的核心是，並不需要擊毀整艘船隻，只要在船底製造多處無法修補的進水點，就能讓滿載士兵與裝備的登陸艇，瞬間化為海中墳墓。

Neros在2025年接獲訂單，已向烏克蘭供應至少6000架無人機。

