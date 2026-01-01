看演唱會巨大金豬有感 彭啟明自曝每首歌都會唱：有一種精神，叫蔡依林

記者李鴻典／台北報導

歌后蔡依林昨（31）日跨年夜在大巨蛋舉辦第2場演唱會，進場欣賞演唱會的環境部長彭啓明今（1）天撰文寫下，有一種精神，叫蔡依林；有一種守護，叫我們共同的家。

蔡依林在台北大巨蛋開唱。（圖／凌時差提供）

彭啓明貼出一張照片（右下角有AI修圖過的標誌）表示，自己從早期的潛水粉絲到近幾年兩次走進演唱會現場，他欣賞的不只是表演，更是一個「地才」的執著。

彭啓明指出，蔡依林曾坦言自己並非天賦異稟，而是靠著持續不懈的努力，簡單生活與高度自律，將台灣演唱會的門檻提升至國際規格，頂尖的舞台張力，英文歌曲與舞蹈表演的專業，這演出的背後一定是無數次的自我挑戰。「這就是台灣人的精神：不認命、不服輸，永遠在突破自我的極限」。

彭啓明說，過去這一年七個多月，自己幾乎將所有心力都投入在公務中，很少有放鬆的時刻。很感謝太太的體貼，特別訂了票，讓他在 2025 年的最後一晚，能在下班後帶著家人一起感受這場盛宴。「在大巨蛋現場女兒驚訝地看著我，好奇為何老爸每一首都會唱。其實，那歌聲裡藏著的是一段陪我走過青春、勉勵我不曾放棄的記憶」。

演唱會的視覺設計極具創意，尤其是動物元素的呈現。彭啓明說，當看到那頭巨大的豬時，他忍不住聯想到過去一季，和環境部的同仁們以及農業部，為了守護台灣的豬隻健康，在廚餘處理與防疫第一線沒日沒夜奔波的日子。

舞台上的她，用藝術挑戰極限；舞台下的我們，則是用盡全力在守護這片土地的環境。彭啓明感性地說，謝謝蔡依林，在 2025 年的尾聲，給了我們一場超值的感官體驗。這份從藝術中獲得的正能量，他會帶回工作崗位，繼續為更美好的台灣環境而努力。

