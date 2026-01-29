看演唱會遇狂粉「恐怖殺豬叫」她回家發現左耳失聰

原PO呼籲，希望粉絲們彼此在演唱會應援時，應學會互相體諒。（示意圖／Pexels）





好不容易搶到偶像的演唱會，沒想到卻慘遇狂粉大吼大叫致失聰！近日一名韓團粉絲發文示警，她聽演場會時，身後有一名狂粉用高亢的尖叫聲吼全場，即使規勸之後也不見改善，態度還非常差；未料，她回家之後，發現左耳數天都出現短暫失聰的情況，經醫師評估後證實左耳暫時性受損。

28日有一名粉絲在社群平台發警示文，表示上週看演唱會被後面不知道自己聲音攻擊力有多強的粉絲攻擊，影響到整場的觀看體驗，她也提醒過對方，但對方不願意改善，還酸她「大家都一樣」、「演唱會就是要大聲，妳不要看」、「自己耳朵脆弱本來就要照顧好自己」，態度相當不友善。

未料，她經過醫院檢查，發現自己左耳暫時性受損，這幾天左耳都會短暫失聰，所幸醫生確認後告知耳朵沒有受損，讓她直呼「若造成一輩子的傷害真的無法原諒，會提出告訴」。

原PO呼籲，希望粉絲們彼此在演唱會應援時，應學會互相體諒，做到基本禮貌，而她也透露自己已經在挑選演唱會用耳塞。

貼文曝光後，掀起兩派網友議論，不少人表示「我覺得可能不是音量大小問題，而是叫的方向，不要朝著人家耳朵叫，可以大聲但請注意方向」、「最後一個影片我戴著耳機聽都覺得不舒服了，何況是叫一整場」、「一般來說，吶喊也會稍微注意音量；一般人，被提醒之後也會做調整」、「演唱會有尖叫聲很正常，但這個殺豬聲完全不對吧」、「我也被我後面的叫到當天有一邊耳朵直接短暫性失聰，當下覺得很恐慌」、「同為受災戶，到現在耳朵都還是很痛，而且還會有氣泡在裡面晃的感覺」。

不過有網友認為「聽完覺得這叫聲超級正常」、「本身就是演唱會你能期望多小聲呢」、「拜託你在家看YouTube就好 」、「好辛苦的演唱會，還要隨時注意別人的耳膜」、「看演唱會尖叫還要考慮身邊的人哈哈」、「去看演唱會應該會知道一定會有這程度的聲響吧」、「自身耳朵不好的話真的要去買耳塞」。

