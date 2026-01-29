看演唱會遇粉絲超賣力應援！返家竟「左耳失聰」 無奈考慮提告

女子參加演唱會，返家發現左耳暫時性受損失聰。示意圖／photoac

一名女子在社群發文指出，上週看演唱會時，後方粉絲應援聲過大，經提醒，對方聲稱「大家都一樣」不願意改善，最終導致「左耳暫時性受損」短暫失聰，無奈指出，對方態度極差，不僅影響演唱會觀看體驗，若因此造成一輩子的傷害，坦言「考慮過提出告訴」。

女子在社群以「真心呼籲大家演唱會開心之餘不要影響到別人」為題發文分享，日前看演唱會時，因後方粉絲大聲應援，耳朵受音量攻擊，導致左耳短暫失聰；女子坦言，起初擔心耳朵功能造成一輩子傷害，更考慮過提出告訴，不過經檢查，醫師稱功能沒有受損，為暫時性影響。

廣告 廣告

女子參加演唱會，返家發現左耳暫時性受損失聰。圖／翻攝自Threads

貼文曝光，一派網友認為該名粉絲並非故意於耳朵旁大叫，如尋求安靜「請去看音樂劇、在家看」，無奈若台下粉絲都沒有給台上回應，又會引發網友抱怨「為什麼這麼安靜」，直言「控制別人不如保護好自己戴耳塞，有演唱會專用的」，建議自備演唱會用降噪耳塞，就不用擔心受他人影響。

一派受災戶則分享，自己也遭後方粉絲音量攻擊，導致耳朵痛「還會有氣泡在裡面晃的感覺，整個都是霧霧的」、「我也被我後面的叫到當天有一邊耳朵直接短暫性失聰，當下覺得很恐慌」，幸好經治療已經康復；對此，該名女子回應，目前已在挑選專用耳塞，盼粉絲們都能平安參加演唱會。



回到原文

更多鏡報報導

年僅2歲就創2項金氏世界紀錄！「花式擊球、雙打皆行」成司諾克小神童

YTR召8千人砸3600萬買彩券「集體作夢」 開獎結果出爐

預言霍諾德會從101摔死！他通靈大翻車 裝沒事5天遭網轟踹共

音樂師拿鼓棒抽生殖器、掌摑...小五童罹患PTSD 二審賠償竟大腰斬