即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司昨（30）日在粉專整理全台各縣市跨年煙火施放位置、風向與煙霧飄散方向，提醒民眾依風勢選擇最佳觀賞地點，避免站在下風處影響視線。氣象專家指出，跨年夜至元旦白天將有新一波強烈大陸冷氣團南下，東北季風增強，北部、東北部水氣偏多，桃園、大台北、宜蘭降雨機率高，陰雨時間較長；新竹、花蓮偶有局部降雨。苗栗以南、中南部及台東影響較小，多雲到晴。

跨年夜倒數，全台各地跨年晚會與煙火秀陸續登場，吸引大批民眾外出迎接新年。不過，天氣狀況與風向往往是影響觀賞品質的重要關鍵。天氣風險公司昨日於官方粉絲專頁整理各縣市主要跨年煙火施放位置、風向及煙霧可能飄散方向，提醒民眾事先選擇合適觀賞點，避免站在下風處，影響視線甚至嗆煙掃興。

天氣風險指出，今年跨年夜期間，正值新一波強烈大陸冷氣團逐步南下，底層東北季風增強，加上北部、東北部水氣偏多，不僅風勢明顯，部分地區降雨機率也偏高，民眾外出跨年除了留意煙火觀賞位置，也應注意保暖與攜帶雨具。

各縣市跨年煙火風向與建議觀賞位置如下：

台北市

活動：台北最HIGH新年城 地點：市政府前市民廣場 風向風速：東北風，4至5級 降雨機率：約80% 煙霧飄散：往西南方，101／世貿站方向 建議位置：市民廣場北側、松高路一帶 應避開區域：施放區正西南側 快新聞／看煙火別站錯邊！專家曝全台跨年最佳觀賞位置 台北最HIGH新年城。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

新北市

活動：閃耀新北1314跨河煙火 地點：淡水漁人碼頭、淡水海關碼頭、八里左岸 風向風速：東北風，6至7級 降雨機率：約60% 煙霧飄散：往八里左岸 建議位置：淡水漁人碼頭、海關碼頭側 快新聞／看煙火別站錯邊！專家曝全台跨年最佳觀賞位置 閃耀新北1314跨河煙火。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

桃園市

活動：桃園ON AIR跨年晚會 地點：樂天桃園棒球場 風向風速：東北風，5至6級 降雨機率：約40% 煙霧飄散：文康二路方向 建議位置：施放區北側戶外LIVE區 快新聞／看煙火別站錯邊！專家曝全台跨年最佳觀賞位置 桃園ON AIR跨年晚會。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

新竹市

活動：新竹ON LOOP不斷電 地點：大湳雅公園 風向風速：東北風，6至7級 降雨機率：約30% 煙霧飄散：武陵路與大雅路口 建議位置：武陵路222巷至250巷 應避開區域：大雅路三角地帶 快新聞／看煙火別站錯邊！專家曝全台跨年最佳觀賞位置 新竹ON LOOP不斷電。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書） 台中市

台中最強跨年夜 地點：水湳中央公園 風向風速：北風，3至4級 降雨機率：約10% 煙霧飄散：大鵬路方向 建議位置：敦化路、經貿五路、會場北側 應避開：逢甲大學端 快新聞／看煙火別站錯邊！專家曝全台跨年最佳觀賞位置 台中最強跨年夜。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書） 包你發麗寶跨年演唱會 地點：麗寶樂園第二停車場

風向風速：北風，4至5級

降雨機率：約10%

煙霧飄散：月眉東路、安眉路

建議位置：中33道路北側

應避開：第二停車場南端

快新聞／看煙火別站錯邊！專家曝全台跨年最佳觀賞位置

包你發麗寶跨年演唱會。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

雲林縣

活動：舞力High摩天輪跨年晚會 地點：劍湖山世界 風向風速：北風，3至4級 降雨機率：0% 煙霧飄散：往南 建議位置：雲199道路方向 應避開：劍湖山渡假大飯店南側 快新聞／看煙火別站錯邊！專家曝全台跨年最佳觀賞位置 舞力High摩天輪跨年晚會。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

台南市

台南好Young跨年晚會 地點：永華市政中心西側廣場 風向風速：北風，3至4級 降雨機率：0% 煙霧飄散：南島路、永華路二段 建議位置：市政中心、兒福中心 快新聞／看煙火別站錯邊！專家曝全台跨年最佳觀賞位置 台南好Young跨年晚會。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書） 贊美酒店跨年煙火 地點：南科贊美酒店 煙火方向：會場東北方 煙霧飄散：成功路349巷 建議位置：北側、東側（善化車站方向） 快新聞／看煙火別站錯邊！專家曝全台跨年最佳觀賞位置 贊美酒店跨年煙火。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書） 高雄市

雄嗨趴夢時代跨年晚會 地點：夢時代、時代大道 風向風速：北風，2至3級 降雨機率：0% 煙霧飄散：擴建路 建議位置：時代大道北側、成功二路北段 快新聞／看煙火別站錯邊！專家曝全台跨年最佳觀賞位置 雄嗨趴夢時代跨年晚會。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書） 義大世界跨年煙火秀 煙火位置：義大皇家酒店東北側 煙霧飄散：義大皇家酒店、義守大學 建議位置：三和路方向 應避開：學成路一帶 快新聞／看煙火別站錯邊！專家曝全台跨年最佳觀賞位置 義大世界跨年煙火秀。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書） 天氣風險提醒，跨年夜到元旦白天，新竹以北、宜蘭及花蓮降雨機率偏高，北部地區陰雨時間較長；苗栗以南及中南部、台東影響較小。隨著冷氣團持續影響，各地夜間氣溫偏低，外出跨年除了選對看煙火的位置，也務必注意保暖與行程安全，才能平安迎接新的一年。 因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。 請在此更新設定來顯示內容。



原文出處：快新聞／看煙火別站錯邊！專家曝全台跨年最佳觀賞位置

