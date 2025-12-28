看煙火注意！東北季風再增強「2地炸雨」 跨年夜天氣曝光

生活中心／李紹宏報導

2025年即將進入尾聲，跨年天氣如何？粉專氣象報馬仔指出，未來2日受東北季風持續影響，北部及東北部地區呈現陰雨體感，且跨年夜當晚將有「新一波冷空氣南下」。粉專提醒，中南部地區雖多雲到晴，但受輻射冷卻效應影響，日夜溫差大，計畫外出參加跨年活動的民眾務必做好保暖措施。

台北101跨年煙火受矚；氣象粉專指出，北台灣當天恐有局部降雨。（圖／台北101提供）

根據氣象報馬仔分析，受到持續東北季風影響，今（28）晚至週一北部及東北部將維持陰雨天氣。特別是新北沿海、基隆及宜蘭地區，因降雨時間較長，局部地區可能有較大雨勢。

由於缺乏日照加上降雨，上述地區白天氣溫回升乏力，整天體感濕涼，提醒當地民眾外出隨身攜帶雨具並加強保暖。

針對民眾關心的跨年夜（12/31）當晚，北台灣與宜蘭仍受東北季風壟罩，維持局部降雨與偏涼體感；中南部則為多雲到晴。

然而，下一波冷空氣預計於跨年夜當晚抵達，雖然初期強度不強，但中南部受輻射冷卻效應影響，夜間氣溫將顯著下降，對於計畫參加跨年倒數的民眾來說，防風與禦寒準備不可或缺。

展望2026元旦假期，冷空氣有持續加強並往南壓的跡象。氣象觀測顯示，1月1日至1月2日晚間冷空氣強度最為明顯，不排除達到「大陸冷氣團」等級。

