看熱鬧頭破血流！台南新寮鎮安宮遶境 爆煙火砸傷意外

台南新寮鎮安宮遶境，現場人山人海，卻發生煙火掉落砸傷人意外。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕新寮鎮安宮舉辦「開基二媽重光陞座祈安遶境」，今晚施放高空煙火，在中西、北區都能聽到聲音，不幸發生煙火砸傷人意外。受傷民眾為55歲周姓男子，因煙火施放未爆從高空落下砸到頭破血流，送安南醫院救治。

消防局經查，18日下午7時46分，119受理台南市安南區長溪路三段466號(鎮安宮)有受傷緊急救護勤務。患者創傷後送安南醫院。並非因鞭炮爆炸而造成的創傷，男子意識清楚，身體無力，頭部有擦傷，給予緊急救護，隨即後送安南醫院。

由於受傷位置就在新寮鎮安宮廟口，受傷影片在網路上廣傳，掀起一陣討論。現場民眾提到，是被未爆的高空煙火彈殼從天直接落下，民眾被砸得頭破血流。網友紛紛留言表示，「神明真的有保佑才能被炸到」、「嚴重了」、「祈求平安」、「哪天炸死人，看會不會收斂一點」、「這要算誰的啊」、「好嚴重啊」、「是要打臉神明嗎」、「衰到有剩吧」。

據傷者的姪子表示，他叔叔提到煙火燃放後，空中掉下一個約1塊錢大小的硬物砸中頭部，送醫縫合2針，目前無大礙先行返家休息。

