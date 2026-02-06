看片發現自己變主角！情侶飯店「連結」遭偷拍 已萬人瀏覽

國際中心／游舒婷報導

香港一名男子一如往常在Telegram上觀看謎片時，赫然發現影片中的男女主角竟然是自己和自己的女友，原來是他們到中國深圳飯店住宿時遭到偷拍，原以為是旅遊，卻成了一輩子的噩夢，他們的私密影片被外流到網路上、遭上萬名陌生人看過。外媒《BBC》調查偷拍現象時發現時發現，已經變成一個大產業。

香港男子和女友到飯店住宿，遭到偷拍外流。（示意圖／取自Pixabay）

BBC報導，中國偷拍的色情文化在中國至少已存在十多年，儘管當地法律明令禁止製作與散播色情內容，但這個問題頻繁在社群平台引發討論，尤其是女性之間，彼此分享如何找出如橡皮擦般大小的隱藏鏡頭，有人甚至乾脆在飯店房內搭帳篷避險。

中國政府去年4月曾推出新規定，要求飯店業者定期檢查是否有針孔攝影機，但偷拍問題仍未消失。BBC調查發現，近年仍有大量飯店偷拍影片被製作成色情內容，在多個平台販售，且多透過Telegram進行宣傳。

在長達18個月的調查中，BBC追蹤到6個透過Telegram宣傳的偷拍網站與App，這些平台宣稱共掌控超過180支飯店房間的偷拍鏡頭，不只錄影，甚至提供即時直播。

其中一個平台，在7個月內就拍攝自54間不同飯店房間，推估期間可能有數千名旅客遭到偷拍，而多數人至今毫不知情。BBC以消費者身分，向一名代號「AKA」的偷拍色情仲介付費，每月450元人民幣，即可登入一個直播平台，觀看多間飯店房內的即時畫面，並可回放、下載過往影片。

BBC團隊成功追查到其中一支鏡頭，位於河南鄭州一間飯店房內。研究人員實地查看後，發現鏡頭藏在牆內通風口，正對床鋪，並直接接入飯店電力系統。而市面上熱賣、標榜「飯店必備」的針孔偵測器，對這支攝影機完全沒有反應。

根據訂閱人數與費用估算，BBC推測，僅「AKA」一人，自去年4月起至少已獲利16萬人民幣，遠高於中國平均年薪。而協助偷拍受害者下架影片的香港NGO團體指出，近年求助案件持續增加，但Telegram幾乎不回應下架請求，迫使他們直接聯繫偷拍者，成功率極低。

偷拍事件頻傳，艾瑞克和女友至今仍留下陰影，他們害怕被認出，外出時常戴帽子，也盡量避免入住飯店。艾瑞克已不再觀看偷拍色情內容，但仍會不時查看相關頻道，擔心影片是不是哪天又被翻出來。

