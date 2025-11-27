看牙不再長途跋涉 嘉縣為偏鄉學校添購牙科診療椅

嘉義縣為偏鄉學校添購牙科診療椅／嘉義縣府提供





嘉義縣山區孩子看牙不必再長途跋涉，嘉義縣政府在中央健康保險署、嘉義縣牙醫師公會協力推動下，再加上第一銀行文教基金會、臺南開基玉皇宮等民間團體的熱心捐助，成功為偏鄉學校添購全新牙科診療設備，今天(27日)在大埔國中小舉辦捐贈、揭牌儀式。

教育處指出，獲贈學校包括大埔國中小、太興國小、大南國小及茶山國小等4校，陸續完成安裝，未來牙醫師將可直接進入校園提供完整診療，計畫延續嘉縣近年在東石、六腳、鹿草、梅山、番路等地的推動成果，完善偏鄉口腔保健網絡。

中央健康保險署南區業務組林純美組長、嘉義縣牙醫師公會何展宏理事長、教育處長李美華及多位貴賓出席，揭牌後實地參觀新設置的牙科診療設備，關懷學童初次體驗的感受。

縣長翁章梁說，嘉義縣長期整合教育處、衛生局與牙醫師公會的專業力量，積極落實校園口腔健康宣導，也透過巡迴醫療車與偏鄉牙科服務，從小扎根正確潔牙習慣，一張診療椅看似簡單，卻能改變孩子一生的笑容，象徵公私協力的力量蔓延偏鄉。

一銀文教基金會是第1個響應健保署公益構想的企業單位，縣府感謝其無私奉獻，同時感恩台南開基玉皇宮接棒，捐贈牙醫診療台外，積極幫助偏鄉學校校務發展，113至114年二年間捐贈七所偏鄉學校，包含今日到場的茶山國小、大南國小、大埔國中小，其他如阿里山國中小、豐山實驗教育學校、民和國小、來吉國小等校務基金157萬元，其中涂大松主委個人就捐了7萬元，持續傳愛千里。

翁章梁最後感謝嘉義縣牙醫師公會醫生們遠赴偏鄉巡迴服務，發揮醫者大愛精神，以及健保署努力奔走媒合民間團體，迄今累計19個機關學校獲贈牙科診療設備。

林純美表示，偏鄉地區醫療資源有限，能夠在校園直接提供牙科診療，對家長、學生幫助極大，醫療專業進駐，不僅醫師使用牙科器械及操作順暢，更確保牙科診療品質及安全，健保署將持續強化偏鄉牙科診療設備。

