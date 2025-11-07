看玉山併三商壽 林維俊：辛苦從合併才開始

▲台新新光金控總經理林維俊今（7）日出席國際金融博覽會，也對玉山金合併三商美邦人壽提出看法。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 近年國內吹起金融整併風，繼新新併、永豐金併京城銀之後，玉山金也將換股併三商美邦人壽。對此，台新新光金控總經理林維俊今（7）日也大方恭喜，不過，台新新光金已併了保德信人壽及新光人壽，他也坦言，「一切的辛苦都是從合併後才開始」，合併過程有很多事需要努力克服，會有很多問題，而且都是從併購之後才開始，祝他們一切順利。

在合併三商壽之後，玉山金總資產將突破5.8兆元，躍升為國內第5大上市金控公司，會不會讓台新新光金感受壓力及威脅？林維俊笑稱「不會啦」，整個金融業都是競爭者，大家都是朋友，併了三商壽的玉山金總資產應該是第6大、民營金控第5大，只是整合一段辛苦的路，還是祝他們一切走得順利。

廣告 廣告

台新新光金控也持續進行投信、壽險、證券、銀行等各子公司的整併，林維俊說，目前都很順利，金控順利合併之後，11月投信子公司會先合併，明（2026）年1月就是台新人壽與新光人壽的合併、4月證券，再來就是銀行，一步一步走。

由於台新新光金之前先併了保德信人壽，後來才再併新光金及旗下子公司包括新壽，林維俊認為，大家都很努力，像他們併購新光以前，也是一直在努力，默默做了很多研究，真的是時機成熟才出手，像他們以先併保德信人壽，後來才併新壽，保德信人壽的併購對他們來講就是一個很寶貴的經驗，從這併購過程，才更了解壽險公司，對後來併新光有很大的幫助。

不過，林維俊認為，玉山金董事長黃男州是老前輩，比他還懂。不過，2家金控確實有相似之處，就是被併方都是規模滿大的壽險公司，也都面臨同樣的壓力，即2026年接軌，壽險還是有一些事情需要主管機關幫忙，例如每年壽險業界投入數千億的錢進行會計避險，如同丟到海裡，主管機關也都有注意到這個問題，在想辦法要幫壽險業解決這個不合理的狀況，非常感謝彭主委能夠了解到這個狀況。

玉山金合併三商壽後，也將擠入金控前段班，中小型金控若沒有打造獲利雙引擎、三引擎，是否影響未來競爭力？林維俊認為，金控規模與產業跟版圖的完整度一定是重要的，他提及永豐金總經理朱士廷，也有說要他會等適當的時機。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

新壽解約順利！黃仁勳今來台 台新新光金總座：若有機會見面很好

傳張忠謀、施振榮勸說新壽才放手？台新新光金總座：不知此事

看玉山金併三商壽！永豐金總座給祝福 未來是否併壽險8字回應