看玉山金、三商壽併購 台新新光金總座：未來整合才是辛苦的路

看玉山金、三商壽併購，台新新光金控總座林維俊表示，挑戰在併購後才開始。

今（7）日世貿一館，9點不到，人聲鼎沸。台新新光金控總經理林維俊早早就到國際金融博覽會展位，先去逛自家結合AI、AR與互動體驗的智慧金融生活場域。會後接受媒體訪問，針對玉山金、三商壽併購案，他表達了祝福。

玉山金控併購三商美邦人壽過程高潮起伏，為今年金控併購添加一股濃墨重彩。日前台新新光併也是多受矚目，因此今日台新新光金控總經理林維俊受訪時先恭喜玉山金併購三商壽完美成事，也分享台新新光合併經驗，後續很多問題都需要努力克服，「未來整合是辛苦的，挑戰都是併購後才開始」。

林維俊進一步說明，「規模跟版圖的完整度一定是重要的」，台新在併購新光之前，也默默做很多研究，要等時機成熟才會發生。關於台新新光合併進度，金控已先完成合併，11月將完成投信合併，明年1月則是人壽合併、4月證券合併，接下來6月才會是銀行端。

另外，針對新壽與北市府協商進度，林維俊誠懇地回應，「我們沒有從台北市民、中華民國納稅人拿到任何一毛錢。」目前很順利與北市府完成所有確認，有些程序要走，應該下週會底定。

