看病將少不了「AI智慧醫療」 衛福部首創送6名醫師赴美受訓 3

醫療運用AI輔助已經是趨勢，關鍵在於如何培養跨越臨床與科技的優秀人才。衛生福利部今（19）日宣布正式啟動全國首創的「台灣智慧醫療學校」及「醫療資訊長（CMIO）台美聯合培訓計畫」，將甄選出6名醫師至美國受訓半年，再回到台灣的醫學中心從事教學。

衛生福利部資訊處上午舉辦「台灣智慧醫療學校暨醫療資訊長台美聯合培訓啟動大會」，正式啟動台美雙方智慧醫療與高階醫療資訊人才培育的戰略合作。

衛福部資訊處李建璋處長說，全球醫療正從傳統照護走向以資料為核心的智慧決策新時代，台灣在醫療品質與公共衛生資訊整合方面具備堅實基礎，未來如果能透過跨國協作與高階人才培育，建立能夠連結臨床、資料與科技的智慧醫療生態系，推動醫療品質全面升級，將是台灣醫療體系邁向全球領先的重要里程碑。

台灣智慧醫療學校是國內首創的智慧醫療教育與培訓平臺，整合線上學習、AI互動測驗與數位認證機制，課程則涵蓋醫療資訊安全、醫療大數據、醫療AI與醫療資訊管理四大核心領域，結合國內外專家師資共同授課，並提供實務演練與國際研修機會。

形容如同汽車產業已進入「軟體定義汽車」的時代，未來的醫院服務亦將由軟體主導。李建璋說，未來診間看病，醫師一定會搭配AI輔助，必須了解AI工具，有如基礎醫學訓練一樣，都要納入學習，因此，衛福部將要求醫學中心推派主治醫師參與必修與選修課程共60堂，其中12堂必修課程，一半邀請國際專家授課，另一半由國內學者與政府政策制定者講授。

李建璋表示，參與完課程之後，衛福部還會進一步甄選出6名醫師至美國受訓半年，再回到台灣醫學中心進行教學，名額採滾動式調整，期盼能跟世界上重要的智慧醫院一一簽約，培養未來一代的台灣智慧醫療人才。

