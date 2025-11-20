看病忘記騎回家！老婦機車失蹤急報案 警調行車軌跡化解烏龍

老婦騎車到大園敏盛醫院回診，結束後卻走路回家忘了將車騎走。圖：讀者提供

桃園市大園區一名70歲的郭姓老婦，今(20)日上午9時騎車到大園敏盛醫院回診，結束後卻走路回家忘了將車騎走，要再次出門時發現車輛不見以為遭竊，急忙到派出所報案。警方隨即利用車牌號碼查詢行車軌跡，順利在路邊停車格找到被遺忘的機車，迅速偵破這起烏龍竊案。

大園分局表示，郭姓老婦於今日上午至大園派出所求助，稱其將機車停在家門口，但她來來回回找了好幾遍，卻到處都找不到，擔心是遭人偷走，請警方幫忙協尋。警員蘇柏魁、林怡涓得知後先安撫老婦的情緒，並詢問其車牌號碼，但老婦有輕微失智情形無法順利回答，員警便用老婦的姓名查詢車籍系統，查出機車的車牌後，隨即調閱行車軌跡，發現老婦稍早有騎車進入華中街，但半小時後卻是步行出來，與老婦描述將車停在家門口的情形並不相符。

員警接著向老婦詢問稍早有去哪些地方，老婦表示有到醫院回診，員警研判機車應該是被遺忘在周邊，便帶著老婦前往尋找，果然一下就在路邊停車格裡發現老婦的機車，老婦對於自己的一時糊塗感到相當不好意思，也非常感謝警方的積極熱心，讓她的機車失而復得。

