看病時診間擠滿陌生人？醫：有權拒絕…醫療隱私是基本權利

重症醫師黃軒針對診間隱私議題發文指出，醫師一次叫多位病人進入同一診間不一定違法，但很容易違反醫療倫理，甚至踩到法律紅線。他強調關鍵不在人數多寡，而在於是否保護病人的「不被旁聽權」。

從醫療倫理角度來看，黃軒指出核心原則是「病人不是排隊的貨物，是有尊嚴的個體」。（示意圖／Pexels）

黃軒表示，台灣法律沒有明文規定診間一次只能有一位病人，但只要發生病人個資、病情被其他病人聽到、病人未同意就在他人面前被問診，或是精神科、婦產科、性病、癌症等敏感病史被曝光，就可能違反《個人資料保護法》與醫療隱私責任。他舉例說明，如果病人有痔瘡，是否願意讓診間不認識的人都知道各自肛門口的變化。

廣告 廣告

從醫療倫理角度來看，黃軒指出核心原則是「病人不是排隊的貨物，是有尊嚴的個體」。一次多名病人進診間常見的問題包括病人不敢講實話、症狀被壓縮草率帶過、醫病關係變成流水線問答，這已違反醫療倫理中尊重自主、保密、以病人為中心的原則。他分析這種情況發生的原因不外乎門診病人量太多、門診人力不足，以及制度長期默許快速看診的文化，但這些都不是侵犯病人隱私的正當理由。

針對病人自保方式，黃軒表示病人完全有權利拒絕多人同時在診間。（示意圖／Pixabay）

針對病人自保方式，黃軒表示病人完全有權利拒絕多人同時在診間。他建議病人可以說「我希望在有隱私的情況下看診，謝謝」，這樣的要求合法、合理且不失禮，沒有人可以因此刁難病人。

黃軒提供三種實用說法，包括溫和版的「不好意思，我想等診間只有我一個人時再進去，可以嗎」、隱私強調版的「我有一些比較私人的病情，不太方便在其他病人面前說」，以及法律感版的「我希望我的病情可以被保密，不希望被其他病人聽到」。

黃軒強調，當醫師開始問病史時旁邊還有其他病人、病情涉及心理、婦產、性、癌症、家庭問題等隱私，或是病人明顯感到不舒服、壓力大、講不出口時，都應該拒絕多人同時在診間內。

黃軒表示，拒絕同診間多病人是保護自己，不是挑剔醫生。（示意圖／Pixabay）

病人的不舒服本身就是充分理由。黃軒提醒病人不用解釋太多、不用覺得自己很麻煩、不用擔心被貼標籤，也不用配合讓自己沒有安全感的流程，因為醫療隱私是病人的基本權利，不是醫生的特別恩惠。

黃軒表示，拒絕同診間多病人是保護自己，不是挑剔醫生。好的醫生會讓病人敢說實話，讓病人不敢開口的隱私流程本身就該被調整。他指出病人來看病不是來直播自己病史，讓病人不敢說實話的診間本身就不專業。

延伸閱讀

連環殺人案？東京母子4人死亡案再爆命案 租屋處衣櫃驚見第5屍

離島疏運啟動！228連假逾千航班12/29上午開訂

台中廟會鬥毆噴裝備！173萬金項鍊遭撿走 警依侵占罪送辦