看病錢散落地 醫警聯手送回失主大讚暖心

[NOWnews今日新聞] 台中市烏日區日前發生一起溫馨的拾金不昧事件。烏日林新醫院一名吳姓行政人員，在醫院大廳拾獲散落一地的兩萬元現鈔，旋即送往三和派出所。員警隨即與醫院通力合作，透過監視器與就醫紀錄鎖定失主，甚至親自登門尋人，讓渾然不知丟錢的失主感動萬分，大讚，「醫警合作真的太暖心」。

烏日林新醫院行銷部吳姓員工在一樓掛號櫃檯前，發現多張鈔票散落一地且無人認領。吳員深知民眾就醫現金重要性，立即將拾獲的新台幣2萬元送往烏日分局三和派出所。所長楊儒陸隨即指派員警前往醫院調閱監視器，發現一名男子在繳費時，口袋內的現金不慎滑落卻未察覺，便逕自離開。

為儘速尋獲失主，員警商請醫院公關室與掛號處協助，比對繳費紀錄後鎖定吳姓男子身分。然因多次撥打電話未果，員警秉持「鍥而不捨」的精神，親自驅車前往吳男住處並請管理員留言轉達。

吳男接獲通知趕往派出所，經員警提醒才驚覺口袋內的兩萬元早已遺失，當場嚇出一身冷汗。他表示當時專注於就醫流程，完全沒發現錢掉在醫院，對於醫院同仁與警方為了這筆錢奔波勞碌，感到既驚訝又溫暖，頻頻致謝。

烏日分局長劉雲鵬表示，員警展現熱忱與積極主動的精神，具體落實警察「人民保母」形象。同時感謝烏日林新醫院的通力配合，警醫聯手圓滿解決此事。劉分局長也呼籲，民眾對自身貴重物品應提高警覺，妥善保管；如拾獲遺失物，應盡快送交警察機關，以免觸法。

