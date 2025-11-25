看病頻報錯身分「被報警」！狼師遭通緝逃亡兩年曝光被逮

一名台北馬偕醫院的男性病患因無法清楚說出自己身分引起院方懷疑，經報警查證後發現該男子竟是逃亡兩年的通緝犯。這名36歲彭姓男子是十年前在新北市誘騙兩名女國中生懷孕墮胎的補教狼師，因犯下妨害性自主及詐欺等罪行被判刑定讞後潛逃，如今因就醫時謊報身分資料而露出馬腳，最終在醫院被警方逮捕歸案。

男子看病報假身分，意外被識破是通緝兩年的補習班狼師。（圖／TVBS）

事件發生在台北馬偕醫院，當時彭姓男子前來就診並向院方謊報自己是一名張姓男子，但在核對身分證字號時頻頻唸錯，引起院方高度懷疑而立即報警。中山警分局中山二所副所長黃炤楠表示，警方接獲醫院通報有人疑似謊報身分證後立即前往查處。當警方抵達現場時，這名頭部包著紗布的男子還企圖裝傻蒙混過關，但很快就被識破身分。

彭姓狼師害兩名女國中生懷孕墮胎，又涉詐欺案恐被關十年，兩年前落跑遭通緝（圖／TVBS）

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

黃炤楠指出，經查證後發現該彭姓男子是新北地檢及新北地院發布的詐欺及妨害性自主通緝犯，警方依規定將其帶回派出所偵辦。經調查，彭姓男子在民國99年曾是新北市的一名補教數學老師，但在民國102年引誘一名女國中生交往，導致對方懷孕墮胎。到了民國104年，他又害另一名女國中生受害。這兩名受害者成年後向社工詢問，才知道自己曾被侵害，因此憤而提告。

據知情人士透露，彭姓男子當時經營的是一間小型家庭式補習班，他本人就是老闆，因此能與學生有較為親密的互動。由於彭姓男子侵犯兩名女國中生犯下四項罪行，被判刑4年6個月定讞，加上另一起詐欺罪也被判處5年2個月，因心虛而落跑，於民國113年遭到通緝。如今因就醫時身分曝光而被逮捕，終將面臨法律的制裁。

