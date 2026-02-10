看盡演藝圈現實！張懷秋《BAD GIRL》殺青感性吐心聲：每天都感恩努力

電影《BAD GIRL》正式殺青！演員群齊聚殺青酒歡聚。（圖／曼尼娛樂投資股份有限公司）

電影《BAD GIRL》殺青，昨（9日）晚間舉行殺青宴，率先曝光幕後工作照，張懷秋脫掉上衣，露出精壯結實身材及胸甲刺青，令人眼睛一亮，與女主角陳孟琪同框更是充滿粉紅泡泡；吳念軒有精彩的武打動作戲，王宣則是壞女人上身，展現完全不同於《角頭》系列的乖乖牌形象，令人期待。監製張威縯感性表示：「終於又完成一部電影！我們拍觀眾喜歡的電影。我們往前走，還有很多電影要拍！」

張懷秋近年來以《角頭》系列電影的「蠍子」一角，人氣再攀高峰，這次演出《BAD GIRL》飾演霸氣總裁江一帆，與陳孟琪搭配大談戀愛，難得見到他展現浪漫深情的一面。他在殺青宴上看完照片相當不捨又感動，感性發言：「我身邊很多朋友在演藝圈工作並不是很順遂，大家都有些辛苦，我有機會可以拍一部屬於自己的電影，非常幸運。我在拍攝沒有一天覺得這一切是理所當然，我非常努力去完成這部電影。」高捷大讚他：「懷秋有些打鬥真的很辛苦，為了動作打戲，健身準備好久。」金馬影后楊貴媚同樣肯定他的表現，直誇：「這麼多年來，演技變得更內斂，他在現場算是蠻安靜的，很沉浸在角色裡。他現在的演出不一樣了，很精彩。」

廣告 廣告

張懷秋與陳孟琪從不認識開始讀本，相處兩個月之後，越拍越有默契，他在殺青宴上透露有「親密戲」，感謝女主角陳孟琪給予非常多信任，順利拍完，更稱讚她會把劇本列印下來，每一場戲寫滿筆記，「她是非常敬業的演員，我沒有看過這樣的演員，跟她合作也讓我學到很多！」陳孟琪在片中飾演學霸乖乖牌書彤，為了愛情一頭栽進角頭世界，角色轉變大，她直呼一個月過得太快了，直到今天才實際驚覺殺青了，非常感動，「大家都很辛苦，謝謝所有工作人員照顧我，陪我一起完成我的人生第一部女主角的電影。」他特別感謝張懷秋與吳念軒在拍攝期間真誠交流，「這一切都很感動！」

吳念軒在《BAD GIRL》片中飾演江一帆身邊最忠心的助手，也有很多精彩的武打動作戲。如同片中的關係，戲外他把張懷秋當成大哥哥，讓演出更能自然投入角色之中，「現在想要殺青其實有點太難過，你知道嗎？就是你會想到一帆（張懷秋角色名字）的各種的樣子。」

王宣在《BAD GIRL》片中壞女人上身，飾演綠茶閨蜜Cindy。她笑說：「我在《角頭》系列壓抑10年了，我不是只有乖乖的角色！這次我有蠻多不同的樣貌，穿著尺度大，心態也是大尺度，異於常人地開，這麼討人厭！」沒想到她耍壞上癮，目前還走不出角色，時常不自覺露出壞女人的一面，她笑說：「我想說，天啊！王宣怎麼了？我怎麼這樣討人厭！我現在講話都要經過腦袋思考一下。」

監製張威縯感性表示，這次在有限的時間及預算下拍出，歸功於一群年輕且機動性高的劇組團隊成員，讓拍攝得以順利進行。他特別讚賞這次扛起擔綱製作人黃騰浩，「他真的做到了，沒有一天缺席，我不在都有他頂著。」很多人見到他都說辛苦了，他認為大家只是沒有看到黃騰浩更辛苦的一面，「大家以為我很辛苦，我只是普通辛苦，他是非常辛苦！」黃騰浩感謝所有劇組人員成就這部電影，感性表示：「我要感謝我的偶像宏哥（監製張威縯），他是個親力親為的老闆，我也要效法他什麼事都要親力親為。」他很開心可以做一個製作人，隨後不忘打趣補充：「也請大家不要忘記我的演員身分，還是歡迎找我拍戲！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

賈永婕談「林宅血案」被出征！遭疑公關團隊不把關 她5字揭露實情

《世紀血案》爭議延燒！他硬扯《賽德克巴萊》也沒問本人 男星怒：想造謠等我死

獨家／活動取消粉絲退款無門 求助炎亞綸遭嗆：受精卵程度