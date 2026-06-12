看盡生死放不下 過來人分享和解智慧

從殯葬禮儀師，斜槓到作家、網紅，綽號小冬瓜的「郭憲鴻」，23歲時父親驟然離世，就此倉促接下家族殯葬事業重擔，也因為這樣，讓才剛踏入社會的他，瞬間面臨接踵而來、無數家庭的生離死別，而他內心對於父親猝不及防的離別，他又是如何在生離死別前，進行父子間的和解大課題，一場靜思書軒講座，他將生死議題轉化為貼近人心的生命教育。

殯葬業者 郭憲鴻：「如果有一天我爸爸走了會怎麼樣，我很小的時候就想過這件事情，然後那時候我的答案是，應該不難吧，因為畢竟從小耳濡目染，你知道嗎，就是做這些東西，都已經駕輕就熟了。」

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殯葬業者 郭憲鴻：「在我們住院的第一天，醫生甚至告訴我們說，你們父親如果接受我們醫院的治療，大概還有一年、一年半的時間，然後我們每一個人都在拖，我們每個人都在逃避，我們每一個人都在等，很諷刺喔，一個在殯葬業長大的家庭，我們也不敢聊死亡。」

11年前，穿梭空難現場的他，才年僅25歲，父親剛走兩年，他扛著遺願，為罹難家屬無償奔波。

殯葬業者 郭憲鴻(2015.02.07)：「跟著父親做這個行業，其實看過了很多生離死別，他把所有時間都奉獻給家屬，那我可以慢慢體會到說，原來就在他奉獻付出的過程當中，得到了更大的那種成就感，跟踏實的感覺。」

生死課題誰都逃不了，只是他從工作到面對摯愛親人，曾經父子間的誤解，直到病榻前才真正化解。

殯葬業者 郭憲鴻：「所以最後我那時候就告訴爸爸，請原諒我，我當初說那些話，我都不是有意的，然後你知道我爸爸那時候回答我說什麼，他說沒事啦，當爸就是這樣子，有一天你會知道的，我現在大概就是有體會到一點，我大概知道了。」

人生最後一刻的告白，不管再沉重，早已化為談笑風生，如今的他，35歲，年輕人的思維，殷殷叮嚀。

殯葬業者 郭憲鴻：「我今天講的演講，如果全部都忘記都無所謂，但是記得一件事情，就是未來如果覺得快樂，覺得幸福就是充滿感恩，多拍照多錄影，多為自己人生美好的那個當下，留下紀錄有一天，你會很感謝自己的。」

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