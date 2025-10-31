《看看你有多愛我》將首播 楊謹華接演原因有共鳴

《看看你有多愛我》楊謹華飾演獨自撫養雙胞胎女兒的單親媽媽。（圖／八大）

《看看你有多愛我》本週日（2日）在八大戲劇台首播，女主角楊謹華飾演單親媽媽，劇中她靠著大女兒林思廷的甜美形象而成為知名的網紅媽媽，談到自己對於「小孩曝光與隱私」如何平衡？楊謹華仍努力求子中，她分享：「我本人會非常保護小孩，可能沒辦法做到把他們攤在陽光底下，希望他們是在很健康、很快樂的環境下成長，隨著長大後開始接觸網路世界，這過程會慢慢溝通、教育，但不會一開始就讓他們曝露在螢光幕前。」

談到當初接下角色原因，楊謹華表示，不論是子女問題或者與母親關係，她回顧演出的作品中好像都還沒有演繹過，以及戲外她和自己的母親相處，也是經歷過溝通和改變，這部份也很有共鳴。她說，劇中與飾演母親角色的古名伸老師，兩人的對話台詞，「好像也講中我自己和媽媽私底下不小心迸出來比較傷人的話。」楊謹華進一步表示，那絕對不是刻意或惡意的，主要是因為太親的家人，才會講出這麼直接的話。「我覺得觀看這部戲的同時也能警愓我們，有時說出情緒性的話之前，可以先停一下，或者用文字溝通。如果不小心脫口而出，也要勇於道歉，才是解決問題的方法。」

廣告 廣告

《看看你有多愛我》劇中林思廷（圖右）外形甜美被媽媽打造成網紅。（圖／八大）

《看看你有多愛我》楊謹華的角色設定，年輕時是有夢想，但面臨到人生抉擇，結婚、懷孕，然後全部責任落在她一人的肩膀上，她覺得這反映出現今很多社會上母親同時在面對的考驗，「角色裡媽媽的重心是小孩，但是我覺得還是要關愛自己、看看自己，只要妳好，小朋友就好。」至於親情之間該保持距離還是全然坦誠？楊謹華認為兩者要兼具，覺得有距離是好事，能讓彼此維持舒服的關係，但保持溝通也很重要，就像朋友一樣分享想法，這樣的親子關係才健康。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿遭控婚內出軌 律師嘆「最輸的人是他」：王子選擇保護了自己

范姜彥豐揭粿粿外遇王子！ 律師嘆「公審討不到好處」：究竟提出什麼條件？

范姜彥豐公審粿粿、王子「恐構成誹謗罪」？ 律師曝風險：給自己找麻煩