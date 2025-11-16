《看看你有多愛我》迎大結局！楊謹華被網路公審哽咽：我不是好媽媽
《看看你有多愛我》今（16日）將迎來震撼大結局，劇情全面失控，原本只是「網紅媽媽」楊謹華精心策劃的「女兒綁架案」竟弄假成真，危機一發不可收拾，雙胞胎女兒林思廷、詹子萱接連身陷險境。面對鋪天蓋地的輿論壓力，楊謹華在直播鏡頭前哽咽自白「我不是一個好媽媽！」揪心片段瞬間掀起熱議。紀培慧飾演的網紅經紀人也因炒作失衡而「黑化」，反轉程度再度引爆話題；鍾承翰則以刑警身份在旁見證母女情深，直呼拍攝過程「情緒被狠狠牽動」。隨著事實真相逐一浮現，大結局勢必再掀最強高潮。
劇中，楊謹華一手佈局的「假綁架」事件意外失控，不僅讓大女兒林思廷落入真正綁匪手中，連小女兒詹子萱也接連身陷險境。面對突如其來的危機，她只能透過視訊與女兒連線，甚至被迫接受網路公審，任由網友評判她是否稱得上「好媽媽」。幾場關鍵的視訊直播戲，不但將角色的母愛推向爆裂點，也深深牽動楊謹華本人情緒。她坦言：「在終於跟女兒視訊對話的那一刻，我打從心底覺得什麼都不重要了，我只想保護我的孩子。當時哭著向女兒坦白的那場戲，喊卡後我都還沒辦法平復情緒。」
令人動容的是，戲裡戲外兩位「女兒」都成為楊謹華最堅強的情緒後盾。她感動分享：「那幾場視訊戲，思廷都有特別到現場陪我；即使鏡頭沒有拍到子萱，她也會在對面幫我對戲、給我情緒。」母女三人默契滿分，彼此間自然流動的情感，也讓母女重逢的橋段更加真摯動人。
談到印象最深的一場戲，飾演異卵雙胞胎姐妹的林思廷與詹子萱不約而同選擇了「與媽媽的對戲」。林思廷特別提到那場在廢墟中等待媽媽營救的重頭戲，「拍攝時，我是真的在鏡頭後面看著媽媽對我說出她心裡的話，還向我道歉。那一刻我覺得凱希（林思廷角色名）應該真的長大了，因為她終於放下內心對媽媽的不解。」詹子萱則分享，最衝擊她的是「媽媽直播接受網路公審」的橋段，「讀劇本時還沒有那麼強烈，但現場看到媽媽的情緒整個爆發，真的完全衝擊我的心，當時覺得非常心疼。」
面對網路公審，楊謹華在鏡頭前哽咽坦言「我不是一個好媽媽」，這段直擊人心的自白不只揪住觀眾，也讓在場演員心痛不已。飾演偵辦綁架案的刑警、同時是楊謹華角色青梅竹馬好友的鍾承翰回憶：「那場戲讓我印象非常深刻，我當下真的很難過，看著這麼好的一個朋友遭遇這樣的事，感受到她心裡承受的壓力，我也忍不住跟著泛淚。這場戲不只牽動大金（鍾承翰角色名）的情緒，也深深觸動了我。」被問到是否認為怡安是一個「失敗的媽媽」，鍾承翰不假思索回答：「我覺得不是！所有父母都是第一次當父母，像我的小孩現在6歲，我其實也只是個6歲的爸爸，我們都是跟著孩子一起學習、一起成長的。」
此外，這次特別演出網紅經紀人「文捷」的紀培慧，角色因過度炒作話題而讓局勢失控，最終遭到楊謹華飾演的「怡安」斷然切割，也讓她一步步走向黑化邊緣。談起角色的情緒轉折，紀培慧表示：「文捷的社會化讓她相信，只要是為了幫助在乎的人，就算手段狡猾也沒關係。但當她被怡安割捨時，所有的付出和真心在瞬間好像都變得毫無意義。」她也坦言，角色的崩潰情緒極度真實，「人在理智斷線的時候，真的會有魚死網破的衝動，往往有些話、有些事一旦發生了，情誼就很難再修補，從此再見面也只能是最熟悉的陌生人。」
《看看你有多愛我》由六六喜喜股份有限公司、台灣連線股份有限公司、晴天影像股份有限公司、中華電信股份有限公司共同出品，葉天倫擔任監製暨導演，與導演廖堃言聯手執導，並匯聚金獎幕後團隊，包括監製葉丹青、編劇范芷綺、攝影指導葉紹麒、美術指導羅文璟等人，強強聯手展現台劇創作實力與製作能量。
全劇堅強卡司集結楊謹華、林思廷、詹子萱、紀培慧、古名伸、狄志杰、鍾承翰、李維維、李宗霖等實力派演員，並網羅屁孩、王可元、黃薇渟、韋皙妍、邵奕玫、夏于喬、吳怡霈、王彩樺、葉子綺、張絡扉、鍾岳軒等精彩卡司。全劇共6集。每週日晚間8點，全台電視頻道由八大戲劇台獨家首播，OTT頻道則由中華電信MOD、Hami Video同步獨家播映，每週連播2集。大陸騰訊視頻同步首播。香港、澳門由Now TV 同步獨家播映。12月1日起，新加坡Singtel劇樂酷全集上架，以及將於2026年2月3日起，每週一至四晚間9點10分在新加坡佳樂台播出。
