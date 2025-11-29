看看烏克蘭 蔡正元：選擇戰爭 還是會面對更大的屈辱

對於二戰時期英國首相邱吉爾曾說，「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱，但屈辱過後，你仍得面對戰爭」。前立委蔡正元28日在臉書引用百萬網紅Cheap的文章表示，「選擇戰爭，還是會面對更大的屈辱！」

Cheap於28日在臉書指出，邱吉爾在慕尼黑協議後說，「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱，但屈辱過後，你仍得面對戰爭」，聽起來很熱血、很有正義感，但看看烏克蘭的例子，是不是變成「在戰爭與屈辱面前，你選擇了戰爭，但戰爭過後，你面對的是更大的屈辱」！

Cheap分析，二戰的英國是世界最大的殖民帝國，二戰和德軍單挑是打成平手，艱苦撐過最艱難的1940年，最後是因為美國參戰了，蘇聯也扛住了，如果沒有美蘇，英國單挑德國也很危險，邱吉爾差一點也吃了全餐：「戰爭+屈辱」！

Cheap直言，邱吉爾這台詞要帥，就要有把握贏，因為你不想受辱，所以你必須戰，但既然選了戰，就絕對不能輸，因為輸了，那種屈辱會更加強烈！尊嚴不是靠嘴巴喊出來的，是靠拳頭打下來的，沒有實力支撐的骨氣，在歷史洪流面前，通常確實只是砲灰

Cheap表示，台灣呢？比烏克蘭還慘，是缺乏戰略縱深的海島，再退就是太平洋沒加蓋了！

