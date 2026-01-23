看看過來人經驗避免採雷！入住後不能省的裝潢設備

整理｜Eason 圖片來源｜有隅設計



節省雖然是種美德，但面對裝修時，可就不見得。很多人裝潢新家時，都會想著「這個能不能省一下？」「那個先不裝行不行？」畢竟裝潢費用動輒數十萬甚至破百萬，每一筆錢都得精打細算。不過，根據過來人的經驗，有些東西真的不能省！不裝，入住後天天受氣；裝了，才會知道什麼叫「錢花得值得」。以下這幾樣裝潢設備，絕對是居家品質升級的關鍵，特別適合即將裝修或準備購屋的人參考！

一、防霾紗窗

在城市裡生活，特別是面對馬路或其他建築物的窗戶，「開窗＝吃灰」幾乎是日常。有過經驗的屋主都知道，普通紗窗擋不住懸浮微粒，每次擦窗台都像打仗。如果是裝設防霾紗窗，其織網密度比一般紗窗更細，可以過濾細懸浮微粒，阻隔PM2.5，連小蚊蟲都能擋住，而且通風性也不錯。自從裝上後，窗戶敢開了，空氣品質改善很多，連鼻子過敏都減少了。

二、浴室暖風機

台灣氣候濕熱，尤其浴室若無對外窗，潮濕問題更嚴重。許多人當初為了省錢只裝了排風扇，但效果其實很有限。暖風機雖然貴一些，但使用後真的有感。除了基本的乾燥功能，冬天洗澡也能開暖風，超級舒服。洗完澡不到幾分鐘，牆壁就不會冒水氣、地板乾得快，也不太會發霉或產生異味，長遠來看反而更省清潔與維修費。值得注意的是，在暖風機上，建議選擇有「乾燥＋暖房＋涼風＋換氣」多合一功能的機種，使用彈性更高。安裝前務必確認電線負載與空間坪數是否適合。

三、插座數量與位置

插座真的是裝潢時最容易被忽略的生活痛點。如果主臥只在床頭一側設插座，兩個人睡覺，一邊充電、一邊只能拉延長線。長期下來不僅雜亂，還有安全疑慮。為了避免這樣的情形發生，因此在裝修時會建議床頭兩邊一定都要設插座，還要多一點備用插座，預估未來電器使用情境，如手機、閱讀燈、音響、按摩器等。其他如客廳沙發、餐桌旁、廚房檯面等，也都應預留足夠插座。事後追加不只費工，還得破牆補洞，勞民傷財，USB插座或Type-C插座也可以列入規劃，寧可多裝、預留幾組，也比事後追加方便許多。

四、避免過多的系統櫃

當然也有一些裝潢項目，是住進去才發現「其實不需要」。像當初怕收納不夠，到處做系統櫃，結果有一半根本空著，浪費空間又顯得壓迫。系統櫃的確美觀、整齊，但建議可先用活動式收納（如 IKEA 抽屜櫃、推車）來過渡一段時間，等實際生活後再決定要不要追加。這樣更靈活，也比較符合真實需求。

五、拉門/滑門

許多家庭為了美觀與空間感選擇開放式廚房，但煮飯後，如抽油煙機吸力有限，將導致油煙飄進客廳，沙發與窗簾都會沾上味道。過來人強烈建議可以加裝玻璃拉門或滑門，不影響採光，又能有效隔絕油煙，一舉兩得！

裝潢是一次性的，但生活是長期的，裝潢的每個選擇，最終都會影響日常生活。別為了省小錢，讓自己住得不舒適。把以上的事項筆記下來，未來在裝修時才能避開冤枉路，讓家真正成為安心、舒適的生活環境。

