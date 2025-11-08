看石化景氣 吳嘉昭：真正復甦要等2027年
（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉行第36屆運動大會，台塑企業總裁吳嘉昭看石化景氣，認為中國產能過剩，市場供需失衡的情況待解，預期台塑企業2026年表現會比今年好，但真正迎接復甦可能要等到2027年。
吳嘉昭今天在運動會現場接受媒體聯訪，他表示，第4季進入石化業傳統淡季，台塑四寶的表現難有太大起色。台塑、南亞、台化、台塑化昨天剛公布10月營收，全部呈現「年月雙減」。
展望後勢，吳嘉昭認為「明年應該會比今年好」，畢竟今年碰到對等關稅、匯率等重大變數，是相當挑戰的一年。
不過吳嘉昭坦承，中國石化產能大量擴建，落後產能收掉的幅度有限，供給增加，而需求面還沒有上升，供需不平衡的情況待解，可能還要辛苦一下，真正迎接復甦要等到2027年。
台塑企業今天舉行運動大會，距離上屆時隔7年。台塑企業原本每2年舉辦運動會，是凝聚員工向心力的重要活動，2020年因碰上COVID-19疫情停辦至今。
今年8月中，王文淵宣布交棒經營權，由吳嘉昭接任行政中心總裁，王文淵則續任管理中心主任委員，落實企業所有權及經營權分治。今天運動會，吳嘉昭首度以總裁身分主持，王文淵也到場，兩人難得公開同框。
台塑企業運動會歷史悠久，早期創辦人王永慶、王永在下場帶頭跑5000公尺的畫面，深植人心。今天台塑企業運動會開場，吳嘉昭為主管5000公尺競賽鳴槍起跑。（編輯：楊蘭軒）1141108
