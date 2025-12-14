看破美國手腳！美AI官員：中國拒用輝達H200 加強扶植自家晶片產業

編譯張渝萍／綜合報導

就在美國總統川普允許輝達高階H200晶片出口中國後，白宮AI事務負責人薩克斯（David Sacks）引述新聞報導表示，中國已看破美國的戰略意圖，選擇拒用該款AI晶片，並轉用自家產的半導體。

美國總統川普允許輝達高階H200晶片出口中國後，中國似乎拒絕照單全收。（圖／翻攝自X平台 @StockSavvyShay）

川普放行輝達晶片 中國沒興趣

根據美媒報導，川普8日已表示將允許輝達H200晶片出口至中國。此舉是華府策略的一環，並獲得薩克斯支持，目的是透過將美國競爭者引入中國本土市場，來挑戰華為等中國科技龍頭。

然而，薩克斯12日已暗示，他不能確定這項策略是否奏效。他受訪時提及一篇報導內容，並稱：「他們（中國）正在拒絕我們的晶片……顯然他們不想要，我認為原因在於他們希望實現半導體自主。」

H200是輝達2023年推出、去年開始出貨，屬於輝達Hopper世代晶片，效能僅次於Blackwell系列，且較即將推出的Rubin系列落後兩個世代。報導指，H200與最新輝達晶片有約18個月的技術差距，正是川普政府批准出口的理由之一。

中國政府已看穿美國策略

薩克斯表示，中國不願採用H200的主要原因，是為了扶植並補貼華為，「中國不拿這些晶片，因為他們想要扶植和補貼華為。我們當初的盤算之一，就是把不是最頂尖、而是較落後的晶片賣給中國，藉此搶走華為的市占率；但我認為中國政府已經看穿這一點，所以才不讓它們進口。」

薩克斯表示，中國不願採用H200的主要原因，是為了扶植並補貼華為。（圖／翻攝Pixabay)

薩克斯13日在社群媒體發文指出，他當時受訪時提及的報導，是《金融時報》的一篇分析，內容指中國準備透過當地審核機制來限制中國企業取得H200晶片，要求中國買家必須提供合理說明才能採買。

薩克斯的言論引發外界對輝達是否能夠從中國市場回收營收的疑問。

輝達預估中國市場可達500億美元

輝達已將中國資料中心市場完全排除在公司財測之外，但執行長黃仁勳曾估計，今年中國市場規模可達500億美元。美媒分析師估算，H200在中國的年營收潛力約為100億美元，當然前提是中國願意接受輝達晶片。

輝達也發聲明表示，公司持續與美國政府合作，為經審核的客戶爭取H200的出口許可，「儘管目前尚無具體結果可公布，但可以明確的是，過去三年過於廣泛的出口管制助長了美國海外競爭對手的發展，並讓美國納稅人付出了數十億美元的代價。」

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，在科技與經濟領域展開合作，符合中美雙方的共同利益，「我們希望美國能與中國一道，採取具體行動，維護全球供應鏈的穩定與順暢運作。」

中國砸錢獎勵本土產業

然而，比起獲得輝達的高階晶片，中國更想讓國產晶片能快速進步。美媒12日報導指出，中國正考慮推出一項高達700億美元（約2.2兆台幣）的激勵方案，以支持中國本土晶片製造產業，顯示北京決心降低對輝達等外國晶片商的依賴。

這也代表，即便美國已允許H200出口至中國，中國政府仍可能持續扶植華為與寒武紀科技等本土企業。

