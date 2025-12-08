即時中心／温芸萱報導

行政院提出的《財劃法》覆議案遭立院藍白以59：50否決，引發行政院是否應「不執行」或「不副署」的討論。行政院長卓榮泰強調，覆議不通過並無立即執行壓力。對此，律師林智群今（8）日則在臉書指出，法案若已公布卻公開宣稱不執行，只會讓藍白逮到話柄，真正有效的方式是卓榮泰拒絕副署，讓法案無法生效。他直言藍白不敢倒閣，呼籲行政院強勢回應，把爭議送回憲政程序處理。

行政院針對藍白陣營在立法院強行通過的新版本《財政收支劃分法》提出覆議，但覆議案在5日的院會中以59：50遭到否決。會後，行政院長卓榮泰表示，既然覆議未獲通過，行政院「沒有必須執行的壓力」。此說法引來部分支持者質疑，認為卓榮泰應考慮「不副署」方式處理，引發熱議。

針對相關討論，律師林智群今日在臉書發文指出，外界期待行政院以「不副署」表態，但民進黨對於「副署」「不執行」的說法是，副署很珍貴，只有一顆子彈，要挑全民比較關心的法案「拒絕副署」，藍白倒閣，執政黨才有說服力。

林智群認為，若法案已經公布生效，行政機關卻公開宣稱不執行，不但容易遭藍白陣營攻擊，還會被形塑成行政院自行違法。他直言「你可以拖、不急著執行，但千萬不能自己講出來。公開說『我不執行』，就是送對方最好攻擊的話柄」，因此他主張，真正能制衡立院多數的方式，是行政院長直接「不副署」，讓法案無法生效，藉此把爭議送進憲政程序。

接著，他更批評「一顆子彈說」純屬想像，因為藍白陣營根本不敢對行政院提出倒閣案。「以藍白這兩年倒施逆行的表現，他們敢倒閣嗎？」林智群指出，民眾黨靠「超越藍綠」口號吸票，如今被看成「小藍教」；國民黨許多立委才在七月的大罷免潮驚險過關，「他們願意再跑一次選區嗎？誰想重來？」。

同時，林智群也直指，藍白陣營在立院已經是「機關槍亂射」，執政黨卻還在計較只用「一顆子彈」，根本沒有對等。他呼籲行政院應更強勢應對，「你打他十槍，他也不敢倒閣啦！」並建議若行政院選擇不副署，藍白再怎麼跳腳，都只能走憲法法庭途徑。

最後，林智群表示，現在癱瘓憲法法庭、破壞制度的正是藍白陣營，「不能永遠是別人在痛，他們在爽」。





原文出處：快新聞／看破藍白不敢倒閣！《財劃法》覆議被否決 律師籲卓榮泰出「這招」

