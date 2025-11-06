看祖先決定國籍「野蠻」 陳柏惟提川普德國裔酸館長：落葉歸根都肥料

前立委陳柏惟。（資料照）

網紅「館長」陳之漢日前到中國廈門參訪賴氏家廟，宣稱要幫在我國新北萬里出生的總統賴清德「尋根」，昨（5日）前立委陳柏惟在節目中開酸，用姓氏溯源是野蠻人行為，還舉例美國總統川普為德國裔、國務卿盧比歐甚至是古巴裔，陳柏惟也分享觀念，落葉歸根的都肥料、落地生根則是希望跟種子，直言「無聊，就同姓而已」。

陳柏惟昨（5日）在直播節目《立院榮譽顧問》指出，某個人跑去中國找賴氏宗祠，並宣稱因為祖先來自中國，所以是中國人云云，陳柏惟認為，以祖先決定國籍是「野蠻時代的事情」，他進一步解釋，過去注重部落，但就算是部落時代也並非只有一個祖先，像台灣很多地名「三塊厝、五塊厝」，亦即代表當地有幾個姓氏族群，例如五塊厝就是五個姓氏家族同住在該區。

廣告 廣告

陳柏惟也大酸，如今以姓氏溯源是野蠻人行為，「但凡有開始穿衣服的人類都不會用血緣來分國家，用血緣來認祖歸宗這是落後國家的行為」，並提及許多政治人物曾言「要選擇落葉歸根還是落地生根」，他也藉此分享一個觀念「落葉歸根的都是肥料，落地生根的都是希望跟種子」。

陳柏惟另舉例美國總統川普及美國國務卿盧比後，分別指出前者為德國裔、後者更是曾和美國為敵的古巴族裔，他認為以血統分國籍實在不像話，直言「無聊，就同姓而已」，還反問，若英國設「Michael宗祠」，Michael Jordan、Michael Jackson要回英國祭拜？一再舉例對比以賴氏家廟為賴清德「尋根」之荒謬。

相關言論約於影片時間軸10分00秒起





更多《鏡新聞》報導

接力吳慷仁挑戰「豆汁兒」 館長先皺眉再開口讚：味道不錯

台灣身分沒了！中配錢麗稱被扣武統帽子 邱垂正曝驅逐出境可能性

黃安返台「驚喜高德導航能用」 喊：台灣島每條街都清清楚楚