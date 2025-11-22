看穿中國攻勢本質 產經新聞：想要和平就得支持高市早苗的說法
[Newtalk新聞] 中國本週針對高市早苗在日本國會有關台灣有事與集體自衛權的答詢，採取諸多強硬反應。《產經新聞》論説委員長榊原智稍早撰文指出，中國目前對日攻勢的本質可以被視為對日本國家安全核心要素的「攻擊」。日本正處於十字路口，必須決定能否抵禦這項攻勢並維護和平。
榊原智指出，高市首相並非僅僅在談論行使集體自衛權保衛台灣。她指的是中國可能對台灣實施軍事封鎖，然後武力鎮壓前來解除封鎖的美軍。她是在討論如果美軍遭到攻擊將如何應對。
榊原智說，想想看：台灣距離日本與那國島僅111公里。如果美國軍艦或飛機在日本附近遭到中國軍隊的攻擊，而自衛隊卻袖手旁觀，會發生什麼事？美國民眾和政府將會義憤填膺，日美同盟也將不復存在。即便首相收回言論，同盟的影響力仍會日益削弱。無論如何，日本都將發現自己孤立無援，面對一群反日、擁有核武且好戰的專制國家：中國、朝鮮和俄羅斯。
榊原智說，中國的習近平政權並未放棄以武力併吞台灣。如果被迫考慮除了美軍之外還要應付自衛隊，那麼入侵台灣的難度將會更大。他們之所以對日本發出如此尖銳的威脅，只是因為他們不希望這種情況發生。
即使中國併吞了台灣，也無法保證它會就此停手。他們有可能試圖將沖繩（美軍已撤離）從日本分離出去，更不用說釣魚台了。他們甚至有可能尋求控制西太平洋，並將其變成日本的附庸國。
榊原智說，日本前首相安倍晉三4年前首次表示「台灣有事就是日本有事」，他隨後又補充道：「（台灣有事）也是日美同盟危機。習近平主席絕不應誤解這一點。」
這就是高市首相所說的，它對中國起到了威懾作用。讓日本民眾認識到這一點，是維護和平的途徑。防止台灣局勢惡化也將造福全球。
榊原智無法認同立憲民主黨、共產黨和左翼評論員呼籲首相收回言論的作法。他認為這些反對意見才真的是極度愚蠢和危險的言論，支持中國的霸權主義議程，並會招致中國挑起的戰爭。榊原智質問：他們為什麼不明白這一點？
