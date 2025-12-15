看立法、行政兩院僵局 黃暐瀚曝「已卡死」：暫時無解

面對府院高層擬採「不副署」反制藍白否決《財劃法》覆議案，媒體人黃暐瀚今（15日）對此分析，立院跟政院已經「卡死」，要嘛總統撤換閣揆，要嘛立院提出倒閣，不過，倒閣只能換閣揆，換不了總統，儘管綠營呼籲倒閣，但在野黨立委顯然不會提倒閣，「立院、政院的僵局，暫時無解」。

黃暐瀚今在臉書PO文分析，新新版財劃法，政院表示「窒礙難行」，因為超過舉債上限，明顯違法；兩院扞格、憲政爭議，可送「憲法法庭」釋憲，然憲法法庭在新版憲訴法修正之後，必須有10人出席、9人評議，眼下大法官只剩8位，憲法法庭形同無法開會，所以行政院做出史上唯二的決定，「不副署」財劃法。

廣告 廣告

然而，根據憲法37條，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署；因此，黃暐瀚說，所以政院如果不副署立院三讀通過的法律，總統也就沒有後續公布法律的的問題，而結論，立院跟政院已經「卡死」，要嘛總統撤換閣揆，要嘛立院提出倒閣，倒閣之後總統可以解散國會，113席立委「全部重選」，取得「新民意」，看看到底誰才是多數？

不過，黃暐瀚直言，倒閣只能換閣揆，換不了總統，儘管綠營呼籲倒閣，但在野黨立委顯然不會提倒閣，立院、政院的僵局，暫時無解。

【看原文連結】