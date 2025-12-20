看綠色真的能放鬆眼睛？眼科醫解答 大推「2種綠植」護眼又淨化空氣

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

綠色是最能讓眼睛放鬆的顏色，波長適中、刺激性低，能有效舒緩眼部肌肉緊繃！眼科粘靖旻院長強調，不管是真實的植物，還是綠色裝飾，都能為你的眼睛帶來舒適的視覺休息。

5種居家綠色擺設 讓你護眼又養心

1、黃金葛：超好養的「空氣清淨機」

黃金葛生命力旺盛、葉片翠綠油亮，擺在書桌或電腦旁，工作疲累時抬頭看看那片片綠葉，就像給眼睛做SPA一樣舒服。而且它能增加空氣濕度，改善冷氣房裡眼睛乾澀的問題！記得，黃金葛喜歡半陰環境，不需要強光，正好適合室內擺放。

廣告 廣告

2、虎尾蘭：夜間也能釋放氧氣的「臥室守護者」

虎尾蘭葉片挺拔、線條優美，擺在臥室能持續製造新鮮空氣，讓你一夜好眠、眼睛充分休息！它耐旱又好照顧，就算忙到忘記澆水也不會掛掉。深綠與淡黃相間的葉紋，能提供視覺上的豐富層次，讓眼睛在不同深淺的綠色中自然調節焦距、放鬆睫狀肌！

3、森林系綠色掛畫：把大自然搬進家裡的「視覺療癒神器」

選擇描繪森林、草原、湖畔等自然景觀的綠色掛畫，掛在客廳或臥室牆面，當你疲累時，凝視畫中層層疊疊的綠意，眼睛會自然在不同深淺的綠色間游移，這個過程能有效放鬆睫狀肌、減輕眼壓。建議選擇色調柔和、筆觸細膩的作品，避免過於鮮豔刺激的螢光綠！

4、綠色植物壁掛裝飾：立體感十足的「空間綠化魔法」

利用壁掛式花器、懸吊式植栽架，在牆面打造垂直綠牆。可以選擇仿真植物(免打理、永保翠綠)或真實的吊蘭、常春藤等垂墜植物，這種立體綠色裝飾能創造多層次的視覺效果，讓眼睛在看遠、看近、看上、看下的轉換中得到全方位鍛鍊！

5、綠色抱枕/窗簾組合：大面積的「柔和綠色浸潤」

在沙發上放幾個墨綠、草綠、薄荷綠的抱枕，搭配淡綠色的窗簾，讓整個空間充滿自然氣息！這種大面積但低飽和度的綠色，不會造成視覺負擔，反而能持續提供溫和的護眼效果！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·他視力模糊以為用眼過度，竟是「青光眼」！ 醫點名高危習慣 趴睡、領帶太緊都中

·度數突加深恐是白內障！醫揭「4類型表現」差很大 不一定都看不清楚