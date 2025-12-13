看緊荷包！「路邊停車」該打方向燈還是雙黃燈？做錯恐罰3600元

「路邊停車」該打方向燈還是雙黃燈？做錯恐罰3600元。示意圖／Pixabay

開車的駕駛對於切換車道、轉彎時，都知道要打方向燈示警。但是如果是在路邊停車，到底應該打方向燈還是雙黃燈呢？有網友就不知道正確的道路行駛規範，特地上網發文詢問網友，這才發現許多網友都搞錯了，警方對此也做出正確解答，並提醒，根據《道路交通管理處罰條例》規定，行駛車輛時若未正確使用燈光，可處新台幣1200元以上至3600元以下之罰鍰。

一名網友在Threads上發問「有人知道嗎？路邊停車該打方向燈還雙黃燈？是不是多數車主都搞錯」。有網友就解釋，雙黃燈其實正確名稱叫做「危險警示燈」，顧名思義不是用來停車的，但大家都當作暫停燈。

廣告 廣告

但也有網友不知道正確的用法，留言「打燈的用意是什麼？不就是告知別人你要幹嘛？今天打方向燈是停車，打雙黃燈也是停車，其實根本沒什麼差」、「只要有打燈都行，讓後車知道你的動向才是重點」、「停車？雙黃燈？你是說停好車之後要打什麼燈吧！但是停好車之後為什麼要打燈？代表你停車的地方是不適合停車的地方」、「我是先打方向燈、後面打警示燈。因為我方向盤轉來轉去喬位置時，方向燈要一直重打，太忙了！」

其實警方對駕駛人使用燈光，一直以來都有明確的規定，台南市警察局第六分局交通組組長蔡文榮之前就曾宣導過「開車如何正確使用燈光觀念」，呼籲民眾開車前，務必檢查各種車燈是否正常，並遵守交通安全規則，以確保行車安全，減少車禍。

開車正確使用燈光方式

轉彎：請於交又路口前30分尺前打方向燈。 倒車：請使用倒車燈，以告知後方人車注意。 路邊停車：請先打方向燈，讓後方車輛知道您的行車動向。 路邊停車啟動：請先打方向燈，注意四周有無人車，並讓行進中人車先行。 變換車道：請打方向燈，讓後方車輛知道您的行車動向，以避免碰撞。 車輛故障：請停於路邊，開啟危險警告燈，並於車後方放置故障三角架。 遇到緊急狀況：請踩煞車燈。 使用頭燈：行經隧道、調撥車道、公告之山區或特殊路線之路段；夜間開車遇到濃霧、下雨天、天色昏暗或視線不良等。 夜間會車或前方100分尺內有車輛，請使用近光燈。



回到原文

更多鏡報報導

變態！「偽娘」溜進女溫泉池 她們泡湯被看光光…溫泉旅館：很難防範

二寶爸「曬衣服」意外死亡 法醫：比被隕石擊中還罕見

愛犬遭人毒死！女子辭職「追查兇手」1000多天 法院終於判決了